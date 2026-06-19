Magyar Péter: Októberben lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás

Októberben lezárulhat a Magyarország ellen nyolc éve, a Sargentini-jelentés alapján indított hetes cikkely szerinti eljárás – közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután, az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A kormányfő ezen kívül egyebek között beszélt arról, hogy mindenki érdeke V4 tagállamok együttműködése, valamint azt is bejelentette, hogy a magyar kormány valódi válaszokat vár az osztrákoktól a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében, illetve arról is szólt, hogy ki lesz a magyar uniós miniszterelnöki főtárgyaló, serpa, illetve, hogy a brüsszeli nagykövet a posztján marad. Magyar Péter az illegális migráció megállítását is szorgalmazta és az uniós források hazahozatalára is határozott ígéretet tett.

Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt.

Felidézte,

a folyamatot azért indították el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények.

Magyar Péter hangsúlyozta: az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához.

Egyetlen eurócentet sem fogunk Brüsszelben hagyni

Egyetlen egy eurócentet sem fogunk itt hagyni – jelentette ki tájékoztatóján a miniszterelnök.

A hétéves költségvetésről Magyar Péter közlése szerint tapogatózó tárgyalások folynak, nagyon messze vannak a felek attól, hogy az év végére megállapodás szülessen a kérdésben.

Ugyanakkor – jegyezte meg – Magyarország az egyik tagállam, amelyik a legnagyobb emelést kapta a ciprusi soros elnökség idején, az egymilliárd eurós emeléssel „34-35 milliárd eurónál tartunk”, és

a cél az, hogy az ország valahogy visszakapja az előző kormány alatt elvesztett hárommilliárd eurót.

Meg kell állítani az illegális migráció áramlását

Magyar Péter miniszterelnök szerint új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé, lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül.

A kormányfő a pénteki tájékoztatón hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is és a soros elnöknek is elküldenek.

A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi status quo-t át kell alakítani, mert ez nem jó

– szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét – fogalmazott.

A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben. Hozzátette,

eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi egymillió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett.

Szavai szerint több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék.

Mindenkinek az az érdeke, hogy a V4-ek közösen együtt tudjanak működni – jelentette ki a kormányfő

Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatóján arról is beszélt, hogy a Visegrádi Négyek vezetői egyetértettek abban: mindenkinek az az érdeke, hogy közösen együtt tudjanak működni.

A miniszterelnök beszámolt róla, közösen egyeztettek a négy országot vezető Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

Mind a négy fél egyetértett abban, hogy nagyon fontos, hogy ez az együttműködés újrainduljon, megerősödjön, rendszeres legyen, akár az európai tanácsi, akár a miniszterek ülése előtt, akár a nagyköveti ülések előtt

– közölte a kormányfő.

Magyar Péter szavai szerint

rengeteg minden köt össze minket, és ez egy látható szövetség, egy befolyásos szövetség volt az Európai Unióban.

Ha négyen mondjuk, azt sokkal inkább figyelembe veszik ilyen csúcsokon is, mint hogyha Szlovákia vagy, Magyarország külön mondja – jelentette ki.

A kormány valódi válaszokat vár az osztrákoktól a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében

Magyar Péter arról is tájékoztatott, hogy a magyar kormány valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében az osztrák féltől.

A miniszterelnök a vizsgálatokról azt mondta:

„el tudjuk végezni magunk is ezeket és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük.”

Hozzátette: alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell venni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség,

„úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de mindenesetre a magyar állam lépni fog”

– fogalmazott.

Magyar Péter bejelentette: Széles Tamás lesz az uniós serpa, Ódor Bálint marad az uniós nagykövet

Magyar Péter miniszterelnök a pénteki tájékoztatón azt is bejelentette, hogy Széles Tamás lesz a miniszterelnök főtárgyalója, azaz serpája, aki az európai uniós tanácskozások előkészítését segíti.

Magyar Péter közölte,

minden miniszterelnöknek van egy serpája, egy főtárgyalója, aki helyette tárgyal az uniós ülések előtt, minden fontos kérdésben ő képviseli a magyar miniszterelnököt.

Széles Tamás eddig serpahelyettes volt, több mint tíz éve dolgozik ezen a területen, kívülről belülről ismeri az intézményrendszert és a magyar érdekeket – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta azt is,

továbbra is Ódor Bálint marad Magyarország Európai Unió melletti állandó képviselője, azaz az uniós nagykövet a Tisza-kormány alatt is.

Egy diplomatáról van szó, aki szinte egész életében az európai uniós ügyekkel foglalkozott – tette hozzá.

Magyar Péter kezdeményezésére kikerült az EU-csúcs zárónyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása

Mint arról a hirado.hu is beszámolt pénteken, négyórás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Ennek eredményeként az állam-, illetve kormányfők csúcsértekezletének záródokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, Minderről a kormányfő tájékoztatott csütörtök késő éjjel a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében Magyar Péter kiemelte: másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A kormányfő közlése szerint az állam-, illetve kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Purger Tamás)