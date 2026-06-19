Joe Biden és Bill Clinton jelenlétében nyitották meg az Obama Elnöki Központot

Chicagóban korábbi elnökök és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvárat, múzeumot, kulturális- és szabadidőközpontot csütörtökön.

Az Obama Elnöki Központ (Obama Presidential Center) az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránittömböt formázó hatalmas toronyépület.

Barack Obama nyitóbeszédében az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulójára tett utalásában úgy fogalmazott, hogy az ország alapítói az Egyesült Államok megalakításának során „súlyosan elmaradtak” annak valóra váltásától, amit az általuk megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozat mérceként szabott, amikor érintetlenül hagyták a rabszolgaságot, és a vállalkozás szabadságát csak tulajdonnal bíró fehér férfiaknak tették lehetővé.

A volt elnök ugyanakkor hozzátette, hogy az ország alkotmányának és az állampolgárok alapvető jogait tartalmazó nyilatkozatnak (Bill of Rights) a megalkotásával olyan előrelátásról tettek tanúbizonyságot, ami a mai napig biztosítja a keretet az Egyesült Államokat folyamatos tökéletesítésére.

Az elnöki központ megnyitóján részt vettek az életben lévő korábbi elnökök, így Joe Biden, George W. Bush és Bill Clinton, valamint a Kamala Harris előző alelnök, Justin Trudeau korábbi kanadai miniszterelnök, és ismert közéleti személyiségek, további politikusok.

Az Obama Elnöki Központban található egy múzeumi rész, ami a volt elnök életének bemutatása mellett az amerikai történelem emlékeit is bemutatja. Az épületben előadótér és sportlétesítmény is helyet kapott, valamint az Obama Alapítvány irodái.

A Chicago déli, jórészt afroamerikaiak által lakott híres városrészében álló hatalmas toronyépület kivitelezése mintegy 10 évet vett igénybe.

Az építkezés jóval hosszabb ideig tartott a terveknél, költsége jócskán túllépte az eredetileg tervezettet, és a legutolsó becslések szerint elérte az 1 milliárd dollárt.

Az Egyesült Államokban Franklin D. Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja, az újonnan átadott intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár, vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.

Kiemelt kép: Joe Biden (b), Barack Obama (b3), George W. Bush (j4) és Bill Clinton volt amerikai elnök (j2), valamint feleségeik, Jill Biden (b2), Michelle Obama (b4), Laura Bush (j3) és Hillary Clinton (j) az Obama Elnöki Központ megnyitóján Chicagóban 2026. június 18-án. A Chicago déli részén található kampuszban múzeum, könyvtár, sportlétesítmények és közösségi terek kapnak helyet (Fotó: MTI/AP pool/Pablo Martinez Monsivais)