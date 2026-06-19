Húsz képviselő tett feljelentést, dühöngő szülők Párizs utcáin: tovább gyűrűzik a gyermekek tucatjait érintő pedofilbotrány

Mintegy húsz jobboldali és középpárti képviselő tett feljelentést a párizsi ügyészségen a tavasz óta húzódó, a francia Szocialista Pártot közvetlenül érintő pedofilbotrány ügyében.

„Soha többé!” Csütörtök reggel a párizsi VII. kerület egyik bevásárlóutcájának szokásos nyugalmát dühös szülőkből álló tömeg zavarta meg, többek között a fent idézett feliratot emelve a magasba. A tiltakozók a Les Petits Héros de Saint-Do (Saint-Do kis hősei) nevű csoport felhívására gyűltek össze, hogy támogassák a párizsi iskolán kívüli gyermekgondozási intézményekben elkövetett szexuális erőszak áldozatait – számol be a Le Parisien a francia Szocialista Párthoz (PS) és a márciusban megválasztott Emmanuel Grégoire-hoz, a PS politikusához is kötődő botrány újabb fejleményeiről.

Az elmúlt napokban több fővárosi gyermekintézménynél is tiltakoztak a szülők a tömeges gyermekzaklatási ügy elhúzódása, és az érdemi intézkedések elmaradása miatt.

🚨 SCANDALE PÉRISCOLAIRE, PARISIEN,

16 agents sur 19 placés en garde à vue.

Ce matin, la colère a explosé devant une école du 7e arrondissement de Paris. Les parents d’élèves manifestent face à ce qui s’annonce comme le plus grand scandale du périscolaire parisien. Violences,… — GDams70T (@Gdams70T) June 18, 2026

Két éve várnak a szülők az igazságtételre

Május végén a párizsi Saint-Dominique óvodában két ott dolgozó nevelőt előzetes letartóztatásba helyeztek, mert gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak gyanúja merült fel velük szemben. Kiderült, hogy

az egyik, kisgyermekekkel dolgozó személy ellen már 2024-ben is feljelentést tettek nemi erőszak kísérlete miatt.

A szülők a Szocialista Párt által vezetett párizsi városháza szolgálatainak újabb súlyos mulasztását kifogásolják, amely közvetlenül veszélyezteti a gyermekeket – írja a Le Parisien.

„Az a tény, hogy nem voltak hajlandók sürgősen foglalkozni ezzel a helyzettel, és nem fordultak az igazságszolgáltatáshoz, amint tudomást szereztek ezekről a bűncselekményekről, felveti annak a veszélyét, hogy ezek a ragadozók továbbra is tevékenykedtek” – emelik ki a Le Figaro által csütörtökön ismertetett közleményükben a honatyák, elítélve, hogy a város „nem reagált gyorsan, és nem fordult azonnal az igazságszolgáltatáshoz”.

Elkent szocialista mulasztás

Mint arról a hirado.hu korábban beszámolt, már a márciusban lezajlott önkormányzati választások kampányában is téma volt a párizsi, iskola utáni programokban (a magyar napközis foglalkozások megfelelője; a botrány ezúttal óvodás korú kisgyermekeket érint – a szerk.) kirobbant pedofil- és bántalmazási botrány.

Több mint ötven, a párizsi városháza által toborzott foglalkozásvezetőt gyanúsítanak, köztük húsz személyt 3, 4 vagy 6 esztendős gyerekek szexuális bántalmazásáért.

A pedofilbotrány olyan ügyköröket érint a párizsi városházán, amelyekért személyesen Emmanuel Grégoire volt korábban – a bántalmazások időszakában – felelős.

Grégoire a fővárost szintén a PS színeiben vezető Anne Hidalgótól vette át.

Affaire de l’école Saint-Dominique: la mairie de Paris avait recruté un animateur périscolaire pourtant visé par une plainte pour inceste (BFM) Un commentaire Emmanuel Grégoire ??? pic.twitter.com/AKmVXlGDEb — TITI B (@titibellini) June 18, 2026

A jótékony Google

Mivel a kényes ügy alkalmas lett volna rá, hogy megrendítse a baloldali politikus választási esélyeit, Grégoire egy kommunikációs trükkel élt: azzal próbálta semlegesíteni az ő gondatlanságát is erősen fölvető, tömeges gyermekbántalmazási ügyet, hogy tavaly ősszel arról nyilatkozott a sajtónak: gyerekkorában őt is szexuális bántalmazás érte.

A Google keresőmotorja ezt követően a baloldali jelölt nevének, a párt nevének és a „szexuális zaklatás” keresőszavak beírása esetén („Emmanuel Grégoire+PS+abus sexuels”) a találatok tekintélyes többségében olyan cikkeket jelenít meg, amelyek nem a gyermekek, hanem a Grégoire elleni, gyermekkori zaklatásról szóltak.

A keresőmotor emellett előszeretettel ajánlott egy olyan cikket is, ahol a szocialista politikus nemcsak mosakodni próbál, hanem még meg is vádolja riválisát az érintettséggel.

Tizenegy éve söprik a szőnyeg alá

Annak ellenére, hogy többeket őrizetbe vettek egy párizsi óvodákat és iskolákat érintő szexuális túlkapási botrányban, a jobboldali képviselők, közöttük Rachida Dati, a Köztársaságiak korábbi polgármester-jelöltje, az ellenzéki frakció társelnöke is úgy látja: elkenik, elhúzzák az ügyet, melyet a hatóságok tavaly óta nem kezelnek súlyának megfelelően.

„Már 2015-ben figyelmeztették önöket ezekre a súlyos tényekre”

– mondta Rachida Dati csütörtökön Emmanuel Grégoire PS-párti polgármesternek a párizsi tanács ülésén, jelezve, hogy a baloldalhoz kötődő gyermekbántalmazási ügyek 11 éve húzódnak érdemi, a felelős vezetőket érintő következmények és intézkedések nélkül.

Affaire de l’école Saint-Dominique: la mairie de Paris avait recruté un animateur périscolaire pourtant visé par une plainte pour inceste E. Grégoire annonce des plaintes pénales contre ceux qui accusent la Ville de recruter des pédocriminels.@egregoire un commentaire ? pic.twitter.com/blLSKX2GUn — Gabriel BOYER (@BoyerGabriel042) June 18, 2026



A pedofilbotrányban a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország politikusa és korábbi polgármester-jelöltje, Sophia Chikirou, a párizsi tanács politikusa is újabb feljelentéssel élt.

Kiemelt kép: Anne Hidalgo leköszönő párizsi főpolgár mester és hivatali utódja, Emmanuel Grégoire a tisztség átadásán a párizsi városházán 2026. március 29-én. A mulasztásos botrányban mindketten érintettek. Következmények nélkül (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Julien De Rosa)