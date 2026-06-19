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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Húsz képviselő tett feljelentést, dühöngő szülők Párizs utcáin: tovább gyűrűzik a gyermekek tucatjait érintő pedofilbotrány

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Szerző: Udvardy Zoltán
2026.06.19. 13:43

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Mintegy húsz jobboldali és középpárti képviselő tett feljelentést a párizsi ügyészségen a tavasz óta húzódó, a francia Szocialista Pártot közvetlenül érintő pedofilbotrány ügyében.

„Soha többé!” Csütörtök reggel a párizsi VII. kerület egyik bevásárlóutcájának szokásos nyugalmát dühös szülőkből álló tömeg zavarta meg, többek között a fent idézett feliratot emelve a magasba. A tiltakozók a Les Petits Héros de Saint-Do (Saint-Do kis hősei) nevű csoport felhívására gyűltek össze, hogy támogassák a párizsi iskolán kívüli gyermekgondozási intézményekben elkövetett szexuális erőszak áldozatait – számol be a Le Parisien a francia Szocialista Párthoz (PS) és a márciusban megválasztott Emmanuel Grégoire-hoz, a PS politikusához is kötődő botrány újabb fejleményeiről.

Az elmúlt napokban több fővárosi gyermekintézménynél is tiltakoztak a szülők a tömeges gyermekzaklatási ügy elhúzódása, és az érdemi intézkedések elmaradása miatt.

Két éve várnak a szülők az igazságtételre

Május végén a párizsi Saint-Dominique óvodában két ott dolgozó nevelőt előzetes letartóztatásba helyeztek, mert gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak gyanúja merült fel velük szemben. Kiderült, hogy

az egyik, kisgyermekekkel dolgozó személy ellen már 2024-ben is feljelentést tettek nemi erőszak kísérlete miatt.

A szülők a Szocialista Párt által vezetett párizsi városháza szolgálatainak újabb súlyos mulasztását kifogásolják, amely közvetlenül veszélyezteti a gyermekeket – írja a Le Parisien.

„Az a tény, hogy nem voltak hajlandók sürgősen foglalkozni ezzel a helyzettel, és nem fordultak az igazságszolgáltatáshoz, amint tudomást szereztek ezekről a bűncselekményekről, felveti annak a veszélyét, hogy ezek a ragadozók továbbra is tevékenykedtek” – emelik ki a Le Figaro által csütörtökön ismertetett közleményükben a honatyák, elítélve, hogy a város „nem reagált gyorsan, és nem fordult azonnal az igazságszolgáltatáshoz”.

Elkent szocialista mulasztás

Mint arról a hirado.hu korábban beszámolt, már a márciusban lezajlott önkormányzati választások kampányában is téma volt a párizsi, iskola utáni programokban (a magyar napközis foglalkozások megfelelője; a botrány ezúttal óvodás korú kisgyermekeket érint – a szerk.) kirobbant pedofil- és bántalmazási botrány.

Több mint ötven, a párizsi városháza által toborzott foglalkozásvezetőt gyanúsítanak, köztük húsz személyt 3, 4 vagy 6 esztendős gyerekek szexuális bántalmazásáért.

A pedofilbotrány olyan ügyköröket érint a párizsi városházán, amelyekért személyesen Emmanuel Grégoire volt korábban – a bántalmazások időszakában – felelős.

Grégoire  a fővárost szintén a PS színeiben vezető Anne Hidalgótól vette át.

A jótékony Google

Mivel a kényes ügy alkalmas lett volna rá, hogy megrendítse a baloldali politikus választási esélyeit, Grégoire egy kommunikációs trükkel élt: azzal próbálta semlegesíteni az ő gondatlanságát is erősen fölvető, tömeges gyermekbántalmazási ügyet, hogy tavaly ősszel arról nyilatkozott a sajtónak: gyerekkorában őt is szexuális bántalmazás érte.

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A Google keresőmotorja ezt követően a baloldali jelölt nevének, a párt nevének és a „szexuális zaklatás” keresőszavak beírása esetén („Emmanuel Grégoire+PS+abus sexuels”) a találatok tekintélyes többségében olyan cikkeket jelenít meg, amelyek nem a gyermekek, hanem a Grégoire elleni, gyermekkori zaklatásról szóltak.

A keresőmotor emellett előszeretettel ajánlott egy olyan cikket is, ahol a szocialista politikus nemcsak mosakodni próbál, hanem még meg is vádolja riválisát az érintettséggel.

Tizenegy éve söprik a szőnyeg alá

Annak ellenére, hogy többeket őrizetbe vettek egy párizsi óvodákat és iskolákat érintő szexuális túlkapási botrányban, a jobboldali képviselők, közöttük Rachida Dati, a Köztársaságiak korábbi polgármester-jelöltje, az ellenzéki frakció társelnöke is úgy látja: elkenik, elhúzzák az ügyet, melyet a hatóságok tavaly óta nem kezelnek súlyának megfelelően.

„Már 2015-ben figyelmeztették önöket ezekre a súlyos tényekre”

– mondta Rachida Dati csütörtökön Emmanuel Grégoire PS-párti polgármesternek a párizsi tanács ülésén, jelezve, hogy a baloldalhoz kötődő gyermekbántalmazási ügyek 11 éve húzódnak érdemi, a felelős vezetőket érintő következmények és intézkedések nélkül.


A pedofilbotrányban a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország politikusa és korábbi polgármester-jelöltje, Sophia Chikirou, a párizsi tanács politikusa is újabb feljelentéssel élt.

Kiemelt kép: Anne Hidalgo leköszönő párizsi főpolgár mester és hivatali utódja, Emmanuel Grégoire a tisztség átadásán a párizsi városházán 2026. március 29-én. A mulasztásos botrányban mindketten érintettek. Következmények nélkül  (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Julien De Rosa)

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