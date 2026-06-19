Felvásárolták a legnagyobb, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt

Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt – írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál.

A Hargita, Kovászna és Maros megyében található 18 szupermarketből és kisboltból álló hálózatot a magyar üzletemberek tulajdonában levő, székelyudvarhelyi székhelyű Elan Trio működtette. A vásárló a régió egyik legnagyobb nagykereskedelmi vállalata, az ugyancsak székelyudvarhelyi Amigo & Intercost. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

„A cégcsoportunk, a Harghita Retail már működtet egy 20 boltos hálózatot, és a két hálózatot egyetlen erős szervezetbe szeretnénk integrálni. A víziónk az, hogy a legerősebb székelyföldi regionális kiskereskedelmi láncot hozzuk létre”

– nyilatkozta Becze Tibor, az Amigo & Intercost társtulajdonosa.

A Harghita Retail tavaly mintegy 250 főt foglalkoztatott, és 170,619 millió lej (mintegy 11,5 milliárd forint) árbevétel mellett 1,689 milló lej (mintegy 114 millió forint) nettó nyereséget ért el.

A mintegy 400 főt foglalkoztató Elan Trio 1993 óta van jelen a román kiskereskedelmi piacon. 2025-ben a vállalat árbevétele 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, 232,532 millió lej (mintegy 16 milliárd forint) volt, miközben a vesztesége 4,538 millió lejről (mintegy 306 millió forint) 11,480 millió lejre (mintegy 773 millió forint) nőtt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Marosvásárhelyi.Infó)