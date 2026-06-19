Emmanuel Macron szerint még nem ért teljesen véget az iráni háború

Emmanuel Macron csütörtök este kételkedésének adott hangot afelől, hogy a Közel-Keleten a háború „teljesen véget ért”, miután az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei előző este aláírták a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról. A francia elnök emellett az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetéről is kifejtette a véleményét, hangsúlyozva, hogy szerinte „valódi előrelépés” történt elsősorban az Egyesült Államok részéről.

„Mindig jobb egy megállapodás, mint a háború, különösen akkor, ha megvan az eszkaláció veszélye” – hangsúlyozta a francia elnök a France2 köztelevíziónak a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozó apropóján adott interjúban. „Belépünk egy új szakaszba, amely a együttműködésről, a párbeszédről szól, ami jobb, mint a háború” – tette hozzá.

Emmanuel Macron ennek ellenére kétségeinek adott hangot.

„Nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy (a háború) teljesen véget ért” – fogalmazott a francia elnök, aki szerint „Irán számos katonai képességét megsemmisítették” az amerikaiak és az izraeliek, de a dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan.

„A kezdetektől fogva kétértelműség volt, és úgy tűnt, hogy a cél egy úgynevezett rendszerváltás lehet. De bombázással nem lehet rendszerváltást elérni”

– jelentette ki az államfő.

Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság kész „segíteni a Hormuzi-szoros újranyitásában” azáltal, hogy hozzájárul annak biztonságához. Azt is jelezte, hogy kész részt venni az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokon.

Franciaország emellett „segíteni fog a libanoni hadseregnek visszaszerezni az irányítást a területe felett”, amelyet hetek óta izraeli támadások érnek – jelentette be.

Emmanuel Macron felszólította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy „felelősségteljes és racionális hozzáállást tanúsítson”, megjegyezve, hogy az Irán-barát Hezbollah síita szervezet támadása Dél-Libanonban „hosszú távon ellentétes Izrael érdekeivel”.

„A Hezbollah kockázatot jelent Izrael számára, ez teljesen igaz”, de a zsidó állam biztonsága „nem biztosítható egy szomszédos terület meghódításával” – mondta. A francia elnök szerint Netanjahu politikája Libanonban, Gázában vagy Ciszjordániában, „táplálja a régió minden népének ellenérzését és erőszakát”. Hozzátette, hogy újra megpróbálja mozgósítani a nemzetközi közösséget, hogy „segítsen a libanoni hadseregnek visszavenni az irányítást a területe felett”.

A francia elnök méltatta az ukránok ellenálló-képességét

Emmanuel Macron francia elnök méltatta az ukránok ellenálló-képességét Oroszországgal szemben, néhány órával a Moszkva ellen indított nagyszabású ukrán támadás után.

„Jelenleg drónháború van, és ebben a háborúban az ukrán gyártókapacitás elképesztő”

– mondta a francia elnök a France 2 közszolgálati televíziónak adott interjúban. „Ukrajna bátorsággal, innovációs és katonai termelési képességgel áll ellen, ami mindenkit lenyűgöz az első naptól kezdve” – tette hozzá.

Kijev csütörtök reggel indította el az eddigi legnagyobb dróntámadását Moszkva ellen, tüzeket okozva az orosz főváros körüli térségben és megzavarva a főbb repülőterek működését.

Ezzel párhuzamosan az orosz erők előrenyomulása az ukrán fronton idén jelentősen lelassult, s a konfliktus lezárására tett tárgyalások zsákutcába jutottak.

Emmanuel Macron az interjúban úgy vélte, hogy mindennek tükrében „valódi változás” történt a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozón, és elsősorban az Egyesült Államok részéről „valódi előrelépés” történt. A francia elnök amerikai kollégája, Donald Trump fordulatára utalt, miután ez utóbbi kedden több megbeszélést is folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Évianban. Az amerikai elnök ezt követően jelezte, kész visszaállítani az orosz olajra vonatkozó szankciókat.

„Meg vagyok győződve arról, hogy Trump elnök nagyobb elkötelezettséget fog vállalni, hogy közösen segíthessük Ukrajnát a háborús erőfeszítésben (…) hogy megvédje és megóvja a területét, és nagyobb nyomást gyakoroljunk Oroszországra, a gazdaságára, és visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – mondta a francia elnök.

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Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte fogadja Donald Trump amerikai elnököt az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójának megünneplése alkalmából rendezett vacsorán a versailles-i kastélyban 2026. június 17-én (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Anna Moneymaker)