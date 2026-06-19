Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, az EU-nak pedig egységes üzenetet kell küldenie – közölte Ursula von der Leyen

Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: Ukrajna békét akar és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország.

„Egész kontinensünk veszélyben van, ezért Európának a méltányos és tartós béke egyik kidolgozójának kell lennie. Ukrajna fogja ezt vezetni, és meghatározni a folyamat irányát”

– hangoztatta.

Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével együtt továbbra is szorosan együttműködnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a béke elérése érdekében. Mint mondta, Costa a 27 tagállamot képviseli, míg az olyan eszközök, mint az energiaügyek, a befagyasztott orosz vagyon, a szankciók vagy a védelmi ipar, az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását, hozzátéve hogy az Európai Unió célja további klaszterek megnyitása még a nyár előtt.

Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Hangsúlyozta, hogy a korábbi gyakorlattal szemben ezúttal nem hat, hanem tizenkét hónapra hosszabbították meg az intézkedéseket, ami szerinte erős politikai üzenetet hordoz. Hozzátette: folytatódik a munka a 21. szankciós csomag véglegesítésén. A készülő intézkedéseket kemény, súlyos hatású szankcióknak nevezte, amelyek továbbra is nyomás alatt tartják Oroszországot.

Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közösségnek fel kell készülnie arra az időszakra is, amikor megkezdődnek a béketárgyalások.

Az elnnök szerint továbbá az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás áttörést jelent, és lehetőséget teremt a közel-keleti béke és biztonság előmozdítására, ami hozzájárulhat a szabad hajózás biztosításához a Hormuzi-szorosban, annak garantálásához, hogy Irán ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel, valamint a ballisztikus rakétaprogramokkal és a regionális tevékenységekkel kapcsolatos aggodalmak kezeléséhez.

A libanoni helyzetről azt mondta, „mély aggodalomra ad okot”, hangsúlyozva hogy a stabil és békés Közel-Kelethez stabil és szuverén Libanonra is szükség van. Az Európai Unió támogatja a libanoni vezetés erőfeszítéseit a Hezbollah lefegyverzésére, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy Izrael tiszteletben tartsa Libanon szuverenitását és területi integritását – mondta.

Von der Leyen emellett felhívta a figyelmet: Európai Uniónak fel kell gyorsítania a Kínával kapcsolatos gazdasági kockázatok csökkentését, ugyanakkor fenn kell tartania a párbeszédet Pekinggel. Rámutatott, hogy az elmúlt öt évben a Kínából az Európai Unióba irányuló import 45 százalékkal nőtt, miközben tavaly a közösség történetének legnagyobb kereskedelmi hiányát könyvelte el Kínával szemben, amely elérte a 360 milliárd eurót. Mint mondta, ez napi egymilliárd eurós különbségnek felel meg, és először fordult elő, hogy valamennyi uniós tagállam kereskedelmi deficitet mutatott Kínával szemben.

Az Európai Bizottság elnöke szerint a probléma nem csupán az olcsó importból fakad, hanem abból is, hogy a túlkapacitások aláássák az európai ipari bázist, ami hosszú távon nem fenntartható.

Közölte, hogy a megbeszélések során egyértelmű támogatás mutatkozott a diverzifikáció és a kockázatcsökkentés folytatása mellett. „Az Európai Uniónak el kell kerülnie azokat a függőségeket, amelyeket mások fegyverként használhatnak ellene” – tette hozzá.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy „kockázatcsökkentésről, nem pedig leválásról” van szó, miközben az unió továbbra is meg kívánja védeni belső piacát a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben. Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság új eszközökön dolgozik, köztük egy diverzifikációs eszközön, amelynek célja a vállalatok alkalmazkodásának és a gazdasági kockázatok mérséklésének felgyorsítása. Az új többéves uniós pénzügyi keretről szólva azt mondta: a tagállamok támogatják a bizottság törekvését egyszerűbb és időtálló költségvetés kialakítására, amely erősíti Európa versenyképességét, biztonságát és cselekvőképességét, miközben támogatást nyújt a gazdálkodóknak, a régióknak és a helyi közösségeknek.

Közölte, hogy a részleges általános megállapodás révén immár mind a 27 tagállam támogatja a költségvetés új, modern felépítését, amelynek elemei között szerepelnek a nemzeti és regionális partnerségi tervek, a versenyképességi alap és a Globális Európa Alap. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a következő időszakban meg kell őrizni az ambiciózus célkitűzéseket, és meg kell teremteni azok finanszírozásának feltételeit is. Ennek érdekében stabil és erős saját bevételi rendszerre van szükség, valamint közös megállapodásra arról, hogyan finanszírozzák a következő többéves pénzügyi keretet.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)