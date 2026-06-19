Elhalasztotta svájci útját JD Vance, ahol hivatalosan aláírták volna az iráni háborút lezáró keretmegállapodást

J.D. Vance amerikai alelnök csütörtök este nem utazott Svájcba a tervezett iráni tárgyalásokra – derült ki a washingtoni Fehér Ház közleményéből.

Egy szóvivő szerint a közelgő technikai tárgyalások tervei még nem véglegesek.

„Az amerikai küldöttség készen áll arra, hogy az első adandó alkalommal elinduljon. De ezeknek a tárgyalásoknak a megszervezése soha nem volt egyszerű vagy kiszámítható”

– mondta.

A svájci külügyminisztérium hivatalosan is megerősítette, hogy elmaradnak a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyére tervezett tárgyalások.

Csütörtökön korábban Vance bejelentette az Iránnal folytatandó tárgyalások következő szakaszának hivatalos kezdetét, miután megkötötték a két ország közötti ellenségeskedés megszüntetését célzó keretmegállapodást.

A megállapodást eredetileg pénteken Svájcban, Vance részvételével tartandó személyes ünnepségen tervezték hivatalosan aláírni, amelyen a tárgyalások következő szakasza is elindult volna. A szöveget mindkét fél már elektronikusan aláírta.

Vance korábban jelezte, hogy „ezen a hétvégén” Svájcba utazhat, de ezt nem tudja szavatolni.

Irán részéről nem tettek közzé információt küldöttségük esetleges svájci útjáról.

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök (k) a washingtoni Fehér Házban tartott kabinetülésen 2026. május 27-én (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)