Donald Trump: Az Egyesült Államok kész tárgyalni Iránnal

Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a kapcsolatfelvételt Irán részéről a kétségbeesés diktálta, mert a háborúban komoly veszteségeket szenvedett.

Egyben azt írta, hogy Irán a tárgyalási időszak alatt nem juthat pénzhez. „Nem jutnak pénzhez, tíz centhez sem” – fogalmazott.

A Fehér Ház előzőleg a bizonytalan körülményekre, egyeztetési nehézségekre, logisztikai kérdésekre hivatkozva közölte, hogy J. D. Vance alelnök genfi útját elhalasztották, ahol az egyetértési nyilatkozat aláírása óta első amerikai–iráni tárgyalási fordulót tartották volna. Az alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján megerősítette szándékát, hogy részt vegyen a genfi tárgyalásokon, ugyanakkor rámutatott, hogy „technikai szintű” egyeztetésekről van szó a két fél között.

Pénteken az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a Közel-Keleten tartózkodó erői jelenlére változatlan és készenlétben vannak. A Közel-Keletért felelős katonai irányítási törzs csütörtökön jelentette be, hogy az amerikai–iráni egyetértési nyilatkozat értelmében feloldotta az iráni kikötőkkel szembeni blokádot.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)