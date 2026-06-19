Csehország visszavonta hozzájárulását a „felesleges genderideológiákkal” teli isztambuli egyezmény ratifikálásához

Csehország nem folytatja tovább a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését célzó isztambuli egyezmény végrehajtására irányuló lépéseket, mivel az Andrej Babis vezette kabinet visszavonta az előző kormány által a dokumentum ratifikálásához adott hozzájárulását – derült ki az iRozhlas.cz honlap által idézett, még hétfőn elfogadott kormányhatározatból.

Csehország 2016-ban írta alá az Európa Tanács egyezményét, amely intézkedéseket tartalmaz a nők elleni erőszak megelőzésére és a nők védelmére. Az előző kormány 2023 júniusában jóváhagyta a ratifikációs folyamat folytatását, de hat hónappal később a szenátus elutasította a dokumentumot, és leállította a ratifikációt.

Az ellenzők szerint az egyezmény felesleges, „genderideológiát” tartalmaz, a nőket a férfiak ellen fordítja, és Csehországnak a meglévő törvényei már minden szükséges rendelkezést tartalmaznak.

A támogatók viszont azzal érvelnek, hogy a dokumentum elfogadásával Csehország elkötelezné magát amellett, hogy segítséget nyújt a rászorulóknak, és deklarálná: az országban az erőszak elfogadhatatlan.

Az isztambuli egyezményt 2011-ben írták alá, és három évvel később lépett hatályba. A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzésére és megakadályozására kötelező szerződést 39 európai ország ratifikálta. Eddig Törökország volt az egyetlen ország, amely felmondta az egyezményt.

Kapcsolódó tartalom Andrej Babis szerint Friedrich Merznek kellene tárgyalnia az Európai Unió nevében Ukrajnáról A cseh kormányfő szerint a német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról.

Kiemelt kép: Andrej Babis cseh miniszterelnök nyilatkozik az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülésére érkezőben 2026. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)