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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Csehország visszavonta hozzájárulását a „felesleges genderideológiákkal” teli isztambuli egyezmény ratifikálásához

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.19. 12:43

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Csehország nem folytatja tovább a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését célzó isztambuli egyezmény végrehajtására irányuló lépéseket, mivel az Andrej Babis vezette kabinet visszavonta az előző kormány által a dokumentum ratifikálásához adott hozzájárulását – derült ki az iRozhlas.cz honlap által idézett, még hétfőn elfogadott kormányhatározatból.

Csehország 2016-ban írta alá az Európa Tanács egyezményét, amely intézkedéseket tartalmaz a nők elleni erőszak megelőzésére és a nők védelmére. Az előző kormány 2023 júniusában jóváhagyta a ratifikációs folyamat folytatását, de hat hónappal később a szenátus elutasította a dokumentumot, és leállította a ratifikációt.

Az ellenzők szerint az egyezmény felesleges, „genderideológiát” tartalmaz, a nőket a férfiak ellen fordítja, és Csehországnak a meglévő törvényei már minden szükséges rendelkezést tartalmaznak.

A támogatók viszont azzal érvelnek, hogy a dokumentum elfogadásával Csehország elkötelezné magát amellett, hogy segítséget nyújt a rászorulóknak, és deklarálná: az országban az erőszak elfogadhatatlan.

Az isztambuli egyezményt 2011-ben írták alá, és három évvel később lépett hatályba. A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzésére és megakadályozására kötelező szerződést 39 európai ország ratifikálta. Eddig Törökország volt az egyetlen ország, amely felmondta az egyezményt.

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Kiemelt kép: Andrej Babis cseh miniszterelnök nyilatkozik az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülésére érkezőben 2026. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Andrej Babis CsehországTörökország

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