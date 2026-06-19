Bejutottunk Zeljavába: első magyar csoportként jártunk az atomháborúra tervezett titkos légibázison

A Zeljava légibázis 3,5 kilométeres alagútrendszere a horvát–bosnyák határ közelében, a Pljesevica-hegy gyomrában húzódik. Jugoszlávia a hidegháború csúcsán egy atomcsapásnak ellenálló titkos katonai komplexumot épített ki, amely fénykorában akár hatvan MiG–21-es vadászgépet is elrejthetett. A dollármilliárdokból felhúzott létesítmény Európa egyik legnagyobb elhagyott föld alatti bázisa. Szalai Edit fizikus és idegenvezető hivatalos szervezésében, az első magyar turistacsoport tagjaiként léphettünk be a légibázis biztonságosan járható zónáiba.

„Nem véletlenül emlegetik sokan a Zeljava légitámaszpontot a balkáni Top Gun-bázisnak. Egykor Európa egyik legdrágább és legösszetettebb katonai objektuma volt, amelyhez ma is alig találunk hasonlót” – mondta a hirado.hu-nak Szalai Edit idegenvezető.

A horvát–bosnyák határon emelkedő Pljesevica-hegy oldalában lévő betonbejárathoz érkezve nehéz volt elképzelni, hogy a sziklák mögött egy föld alatti világ rejtőzik. A hidegháború egyik legnagyobb katonai beruházása kívülről szinte láthatatlan, odabent azonban kilométereken át húzódó alagutak őrzik Jugoszlávia egykori katonai ambícióit.

Szalai Edit korábban Josip Broz Tito atombunkerét szintén elsőként mutatta meg a magyar turistáknak. Mint mondta, a Zeljava-programot évek óta tervezte, megvalósítása pedig rendkívül alapos felkészülést igényelt. Úgy fogalmazott:

„Az elmúlt tíz évben még túl kockázatos volt a Zeljava látogatása. Azóta rengeteg taposóaknát távolítottak el a környékről, és a vegyi gázok egy része is kiszellőzött a területről. Így végül fokozott óvatossággal, hivatalosan elsőként sikerült egy 60 fős magyar csoportot bevinnem a légibázis biztonságosan bejárható zónáiba.”

A terület sajátosságai miatt a látogatás szigorú szabályok szerint zajlik, ráadásul a bázis közvetlenül a schengeni külső határ közelében fekszik. Az illegális migrációs útvonalat kamerákkal és drónokkal is figyeli a rendőrség.

„Rengeteg a félreértés, ezért nagyon fontos, hogy szakavatott vezetővel vegyünk részt a látogatáson. A hatóság bármikor ellenőrizheti a hivatalos engedélyeket, és ha valamit nem találnak rendben, vagy balesetveszélyesnek ítélik a helyzetet, azonnal visszafordíthatják az embereket, és akár eljárás is indulhat” – tette hozzá.

Szalai Edit idegenvezető 2026 nyarán elsőként szervezett látogatást magyar turistacsoport számára a Zeljava légibázisra (Fotó: hirado.hu/Szatmári Noémi)

Zeljava légibázis: atomcsapásra tervezett erődítmény dollármilliárdokból

A hivatalosan 505-ös objektumként, illetve KLEK fedőnéven ismert bázist Jugoszlávia a hidegháború csúcspontján építette. A cél egy olyan föld alatti légibázis létrehozása volt, amely atomcsapás után is működőképes maradhat.

„Nem egy szimpla elhagyatott katonai repülőtérről beszélünk, hanem Jugoszlávia egyik legnagyobb és legdrágább katonai beruházásáról. A szakértők becslése szerint a létesítmény megépítése 6–8 milliárd dollárba kerülhetett, ami a korszakban szinte felfoghatatlan összegnek számított”

– hangsúlyozta Szalai Edit.

A bázis építése közel húsz évig tartott, az 1950-es évektől egészen a hatvanas évek végéig. A munkálatokat szigorú titoktartás övezte, az építkezésen dolgozók sokszor csak a saját részfeladataikat ismerték. „Több dokumentumban is megtaláltuk, hogy aki illetéktelenül megközelítette az objektumot, azt le kellett lőni. A komplexumot úgy tervezték, hogy akár egy 20 kilotonnás nukleáris csapást is elviseljen, miközben megőrzi a jugoszláv légierő legfontosabb eszközeit” – mondta az idegenvezető.

A titkos alagútrendszer, ahol hatvan MiG-21-es vadászgép is elfért

Az első néhány száz méteren még beszűrődött némi természetes fény a bejáratok felől, de ahogy egyre mélyebbre haladtunk, fokozatosan tűntek el a térbeli kapaszkodók. A levegő hirtelen lehűlt, a hangokat visszaverő, nyomasztó betonfalak között pedig egyre könnyebb volt elképzelni az évtizedekkel korábban itt szolgáló jugoszláv katonákat. A Zeljava légibázis Jugoszlávia egyik legnagyobb katonai beruházása volt. A komplexumot úgy tervezték, hogy egy atomtámadást is kibírjon, miközben megóvja a jugoszláv légierő legfontosabb eszközeit (Fotó: hirado.hu/Szatmári Noémi) A Zeljava valójában egy önálló föld alatti város volt. A sziklák mélyén mintegy 3,5 kilométer hosszú alagútrendszert vágtak ki, amelyet tízméterenként speciális, félkörös betonpajzsokkal erősítettek meg, hogy elnyeljék a nukleáris támadás lökéshullámait. A járatokban hangárok, fegyverraktárak, műszaki helyiségek és parancsnoki központok is helyet kaptak. „Úgy készült el a rendszer, hogy közel hatvan MiG–21-es vadászgép befogadására is alkalmas legyen” – emelte ki Szalai Edit. A bázist teljes önellátásra tervezték, ahol hálókörletek, konyhák, raktárak és saját dízelgenerátorok működtek a föld alatt. „A szabályzat szerint legalább harminc napra elegendő élelmiszert kellett tárolni, de a rendszer ennél hosszabb időre is képes volt berendezkedni” – fogalmazott a szakember. A kerozint egy titkos, több mint húsz kilométer hosszú föld alatti csővezetéken keresztül szállították egy boszniai raktárból. Riasztáskor a vadászgépeket vontatókötéllel húzták ki a bejárati kapukig. A pilóták csak ott, a szabad ég alatt indították be a hajtóműveket, majd másodpercek alatt a levegőbe emelkedtek „Egyszerűen látszik, hogy ezt egy egészen más korszak és gondolkodásmód hívta életre.” A Zeljava légibázis egyik kifutópályája 2026 nyarán. A vadászgépeket korábban a bejárati kapukig vontatták, a pilóták a szabad ég alatt indították be a hajtóműveket, majd másodpercek alatt felszálltak (Fotó: hirado.hu/Szatmári Noémi) A jugoszláv hadsereg önmegsemmisítő parancsa Szalai Edit elmondta, hogy a Zeljava légibázis sorsát végül nem egy nagyhatalmi konfliktus, hanem Jugoszlávia szétesése pecsételte meg. Az 1991-ben kitört délszláv háború alatt a stratégiai jelentőségű objektum hamar a figyelem középpontjába került. A visszavonuló Jugoszláv Néphadsereg úgy látta, hogy a legjobb, ha a légibázist nem hagyják használható állapotban hátra. „A jugoszláv hadsereg 1992-ben saját maga semmisítette meg az objektum jelentős részét. Hatalmas mennyiségű, mintegy 56 tonnányi robbanóanyagot helyeztek el az alagútrendszerben, hogy használhatatlanná tegyék a bázist” – magyarázta. A robbantások és a pusztítás nyomai jól láthatók. Az egykor hermetikusan záródó, száztonnás bejárati páncélkapuk megsemmisültek, több helyen megroppantak a betonfalak. A detonáció erejét ráadásul a közeli településeken is érezték. A helyiek úgy emlékeznek vissza rá, mintha földrengés vagy egy hatalmas támadás rázta volna meg a térséget. A károk súlyosságát jelzi, hogy a hegy gyomrából még fél évvel később is füst szivárgott. A megfigyelést végző, hegytetőn álló radarrendszert szintén teljesen megsemmisítették, a környéket pedig aláaknázták. A visszavonuló Jugoszláv Néphadsereg 1992-ben mintegy 56 tonna robbanóanyaggal semmisítette meg a Zeljava légibázis jelentős részét, hogy használhatatlanná tegye az objektumot. Az egykor szigorúan védett létesítmény bejárati kapui megsemmisültek, a robbanások pedig súlyos károkat okoztak a szerkezetben (Fotó: Wikimedia Commons) A Zeljava rejtett veszélyei: halálos balesetek, felelőtlen látogatók Habár a Zeljava a turisták és az urbexrajongók kedvelt célpontja, továbbra sem nevezhető hagyományos látványosságnak. A hideg, nyirkos levegő miatt a túra alatt két elemlámpánk is tönkrement, így a teljes sötétségben gyorsan átéreztük, milyen kiszolgáltatott helyzetet jelentene fény nélkül maradni. Emellett a hagyományos vasbeton szerkezetek és a fém fegyverzetek már önmagukban is egyfajta Faraday-kalitkaként működnek. Nem kizárt, hogy a valaha szigorúan őrzött katonai létesítményben további árnyékolást biztosító réz- vagy alumíniumhálókat is alkalmaztak, ami blokkolja a rádiójeleket. Vészhelyzet esetén így nemcsak az elemlámpákra, hanem a mobiltelefonokra sem lehetne teljesen számítani. Szalai Edit szerint van egy határvonal, ahol még a legtapasztaltabb felfedezőknek is jobb inkább visszafordulniuk. A szétrobbantott egykori műveleti központ, a hajdani boncterem és hullatároló környéke továbbra is kritikus, életveszélyes zóna. „Több turista életét vesztette már itt, ez nem játék. Amikor nincs térerő, és a zseblámpa is lemerül, az ember egyszerűen képtelen kijutni a sötétből. Elég egy rossz lépés ahhoz, hogy valaki a mély aknába zuhanjon. A belső részeken ráadásul még mindig mérgező vegyi gázok terjengenek” – mondta.

A robbanáskor kiszabadult gázok egy része az alsó aknákban, másik része pedig a felső betonszerkezet repedéseiben gyűlt össze, így egyetlen öngyújtó vagy e-cigaretta szikrája is katasztrófát okozhat. A Zeljava légibázis több kilométeres alagútjaiban a sötétség, a térerőhiány és a rejtett aknák is komoly veszélyt jelentenek. Az utóbbi években több figyelmetlen turista is életét vesztette az objektumban (Fotó: hirado.hu/Szatmári Noémi) A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy baj esetén a segítség sem a megszokott módon érkezik. „Ha valaki eltéved vagy eltöri a lábát, teljesen magára van utalva. A Zeljavához ráadásul nem riasztható klasszikus katasztrófavédelem vagy hegyimentő-szolgálat. Mindenki saját felelősségére megy be, ezért a hatóságnak nem kötelessége kimenteni, aki bennragad” – fogalmazott. A légibázis jövője: turisztikai látványosság vagy urbexes zarándokhely? A Zeljava légibázist évről évre egyre többen keresik fel, azonban hivatalos hasznosítása továbbra is megoldatlan. „Vétek lenne parlagon hagyni ezt a helyet, de az sincs rendben, hogy bizonyos látogatók úgy érkeznek ide, hogy egyáltalán nem ismerik a szabályokat, a járműveik rezonanciájával ráadásul omlást is előidézhetnek” – ismertette Szalai Edit. Hozzátette, hogy egy valódi turisztikai látványosság kialakítása komoly biztonsági beruházásokat igényelne. A látogatás feltételeit számos biztonsági intézkedéssel kellene garantálni, ami a bázis jelenlegi, nyers karakterét is megváltoztatná. „Annyira masszív az objektum, hogy még nagyon sokáig fennmaradhat. A hely sorsáról a horvát és a bosnyák állam dönt majd, de érdemes lenne megőrizni, hiszen Európában is ritka kuriózumnak számít. A jövőjéről a szakembereknek kellene közösen határozniuk.” Amikor csoportunkkal ismét a napfényre léptünk, nehéz volt elhinni, hogy nemrég egy olyan föld alatti világban jártunk, amelyet egy esetleges atomháború túlélésére építettek. A kifutópályákon már növényzet nő, a hangárokban csend uralkodik, ám a Pljesevica-hegy gyomrában ma is ott rejtőzik a hidegháború egyik legkülönlegesebb emléke.

Kiemelt kép: Szalai Edit idegenvezető és fizikus 2026 nyarán interjút ad a horvátországi Zeljava légibázison (Fotó: hirado.hu/Szatmári Noémi)