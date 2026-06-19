A fronthelyzet hamarosan katasztrofális lesz az ukrán fél számára, amely emiatt fokozza a dróntámadásokat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján.

„A kijevi rezsim nagyon nehéz helyzetben van. A frontvonalakon kialakult helyzet hamarosan teljesen katasztrofális lesz az ukrán fél számára. Ezzel áll összefüggésben az egész” – nyilatkozott. Elismerte, hogy a Moszkva elleni ukrán dróntámadások folytatódnak, de, mint mondta, a következmények felszámolására minden szükséges intézkedést meghoznak. Peszkov a kapotnyai olafinomítót ért csapással kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a légvédelmi rendszerek mindentől eltekintve kiváló teljesítményt nyújtanak. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország továbbra is csapásokat fog mérni az ukrán városokban található célpontokra.

Peszkov szerint Kijev álláspontja továbbra sem a tárgyalásokra irányul.

Mint fogalmazott, az Európai Unió ostobaságból vagy hozzá nem értésből fakadóan téved, amikor erő pozíciójából, vagy Oroszország gyengeségére alapozva próbál meg Moszkvával tárgyalni. Úgy vélekedett, hogy az ilyen kísérletek semmire sem vezetnek. Emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is ki kifejezte készségét az Európával folytatandó tárgyalásokra, amelyek leállítását nem Oroszország kezdeményezte. Úgy vélekedett, hogy az EU jobban tenné, ha megismerkedne az ukrajnai konfliktusban kialakult valós helyzettel. Megjegyezte, hogy Európában megjelentek olyan erők, amelyek megértik az Oroszországgal folytatott párbeszéd újrafelvételének szükségességét.

Az orosz diplomáciai tárca pénteken a honlapján tette közzé Szergej Lavrov külügyminiszter cikkét, amelyet Politico Europe számára írt, de amelynek közlését a lap az utolsó pillanatban elutasította. Ebben Lavrov egyebek között az elmúlt húsz év tapasztalataira hivatkozva azt írta, hogy az Oroszországgal folytatott tárgyalások csupán diplomáciai álcát jelentenek a NATO és az Európai Unió keleti irányú, az orosz határok felé történő geopolitikai terjeszkedéséhez.

Hangot adott álláspontjának, hogy az európai vezetők most azért kezdtek el ismét tárgyalásokról beszélni, mert valódi céljuk Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimjének” megmentése, hogy az megmaradhasson az Oroszország elleni küzdelem folytatásának kiindulópontjaként.

Lavrov szerint Ukrajnára úgy tekintenek, mint az Egyesült Államoktól és a NATO-tól független jövőbeni európai fegyveres erők „csapásmérő erejére”. Arra figyelmeztetett, hogy a helyzet komoly kockázatokat hordoz magában a globális biztonságra nézve, mivel a NATO és Oroszország közötti közvetlen összecsapás gyorsan katasztrofális következményekkel járó nukleáris csapásváltássá fajulhat. Aggodalmát fejezte ki Franciaország azon szándéka miatt, hogy ”nukleáris védőernyőt„ biztosítson az Európai Unió és a NATO több országának. Úgy vélekedett, hogy ez biztosan nem fogja erősíteni sem Franciaország, sem a segítségét élvező országok biztonságát.

Lavrov megismételte, hogy Oroszország a „különleges hadművelet” céljainak diplomáciai úton való elérését részesíti előnyben. Ehhez szerinte az szükséges, hogy megbízhatóan biztosítva legyen Oroszország nyugati határainak biztonsága, valamint az orosz nemzetiségűek becsülete és méltósága, beleértve az anyanyelvükhöz és az ortodox hithez való jogukat is.

„A nyugati katonai-politikai és gazdasági terjeszkedés folytatásáról szó sem lehet, ez ellentmond a többpólusú világ követelményeinek”

– fogalmazott Lavrov. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tartalmas párbeszédhez vissza kell állítani a bizalmat, amelyet a hidegháború utáni korszakban a Nyugat és benne Európa Oroszország-ellenes lépései aláástak.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: X.com)