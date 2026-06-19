António Costa: Az év végéig meg kell állapodni az EU hosszú távú költségvetéséről

A tagállamoknak az év végéig meg kell állapodniuk az Európai Unió mintegy kétezermilliárd euró értékű, 2027 utáni hétéves uniós költségvetéséről ahhoz, hogy a források 2028-ra rendelkezésre álljanak – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben pénteken.

A tagállamok vezetőinek kétnapos tanácskozását követően sajtótájékoztatóján Costa hangsúlyozta: ha a hosszú távú költségvetésről sikerül 2026 vége előtt megállapodni, az lehetővé tenné a vonatkozó jogszabályok elfogadását 2027-ben, ami szükséges annak biztosításához, hogy az uniós finanszírozás 2028 januárjától zavartalanul eljusson a kedvezményezettekhez.

„Átfogó megállapodásra van szükségünk az év végéig. Az EU-nak olyan költségvetésre van szüksége, amely összhangban van a törekvéseinkkel és a szükséges erőforrásokkal”

– fogalmazott.

Közölte, az Európai Tanács megbízta az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét július elsejétől betöltő Írországot, hogy kezelje kiemelten a tárgyalási kerettel kapcsolatos munkát az időben történő megállapodás érdekében. A cél változatlan: mindent megtenni a megállapodás elérése érdekében még az év vége előtt. Csak így szavatolható, hogy az uniós programok zökkenőmentesen elindulhassanak, a prioritások megvalósítása lehetővé váljon 2028. január 1-jétől.

Közölte továbbá, hogy az Európai Unió prioritása versenyképességének és stratégiai autonómiájának megerősítése, ellenálló képessége és a gazdasági biztonság fokozása, a technológiai innováció előmozdítása, Európa jólétének és társadalmi modelljének fenntartása, valamint az életszínvonal javítása. Hangsúlyozta: fel kell gyorsítani az energiaárak csökkentésére, a tiszta energiahordozókra való átállásra és a dekarbonizációra irányuló munkát. Előre kell lépni az egységes piac megerősítése, az egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése, a megfizethető energiaárak, az európai ipari megújulás és az innováció előmozdítása, valamint a függőségek csökkentése, továbbá a beruházások felgyorsítása érdekében is – mondta.

„A versenyképességre és a jólétre nehezedő külső nyomással szemben minden eddiginél fontosabb, hogy az Európai Unió felgyorsítsa saját gazdasági házi feladatának elvégzését.”

„Meg kell erősítenie beruházási kapacitását, hogy versenyképesebb és önállóbb legyen” – hangsúlyozta. „Egyetlen célt tartunk szem előtt a versenyképességi és egyszerűsítési programunkkal kapcsolatban: Európa vonzóbbá tételét a befektetések számára” – fogalmazott Costa, majd közölte: az EU elkötelezett a szabályokon és a viszonosságon alapuló gazdasági kapcsolatok mellett, mert – mint kifejtette – a tisztességes verseny egyenlő versenyfeltételeket igényel. Olyan európai intézkedésekre van szükség, amelyek az egymás közötti egységen és a főbb gazdasági partnereinkkel folytatott megerősített párbeszéden alapul – magyarázta.

Az EU-nak ki kell egészítenie eszköztárát a kereskedelem és az iparpolitika területén annak biztosítására, hogy rendelkezzen minden szükséges eszközzel érdekei védelméhez és a gazdasági kockázatok csökkentéséhez a jelenlegi bizonytalan geopolitikai helyzetben. Ez biztosíthat versenyképesebb, innovatívabb, összetartóbb, autonóm, biztonságos és védett Európát – hangoztatta.

Ukrajna uniós integrációjával kapcsolatban Costa úgy fogalmazott: „Történelmi mérföldkövet ünneplünk Ukrajna Európai Unió felé vezető útján: az első tárgyalási fejezet megnyitását.” Hangsúlyozta: még nem jött el az ideje az Oroszországgal való tárgyalásnak.

„Európának készen kell állnia a tárgyalásokra, amikor eljön az ideje, de még nem jött el”

– vélekedett Costa, majd úgy folytatta: amikor azonban eljön a tárgyalások ideje, meg kell hallgatnunk Oroszországot. Ezen szándékot közvetíteni kell Oroszország felé. De ez nem azt jelenti, hogy az EU Ukrajna helyébe akarna lépni, hanem azt, hogy az Európai Uniónak konkrét érdekei vannak saját biztonságának szavatolása terén.

„Az Európai Unió nem közvetítő, és nem is szándékozik az lenni”

– hangoztatta. „Amit hivatalomon keresztül teszek, az egy diplomáciai csatorna létrehozása, mert nem támaszkodhatunk másokra az orosz üzenetek értelmezésében. Képesnek kell lennünk arra, hogy közvetlenül Oroszországnak közvetítsük saját üzeneteinket”– fogalmazott. Csak az uniós intézmények beszélhetnek az EU egésze nevében – szögezte le. Az Európai Unió megmutatta egységét: 2024 decembere óta először a 27 tagállam ismét egyetértett a zárónyilatkozat szövegével, valamint az Ukrajna támogatása és az igazságos és tartós béke megteremtése iránti uniós elkötelezettséggel – emelte ki beszédében az uniós tagállamokat tömörítő Európai Tanács elnöke.

Kiemelt kép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)