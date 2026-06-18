Zelenszkij újabb ukrán csapást jelentett be a moszkvai kőolajfinomító ellen

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra.
„Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket”
– hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében.
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Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte, a NATO főtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)