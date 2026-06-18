Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Zelenszkij újabb ukrán csapást jelentett be a moszkvai kőolajfinomító ellen

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.18. 11:20

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, valamint a rosztovi régióban és Ukrajna megszállt területein is célpontokat találtak el az ukrán fegyveres erők – tette közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra.

„Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket”

– hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte, a NATO főtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

orosz–ukrán háború Volodimir Zelenszkij Moszkva

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 