Zelenszkij újabb ukrán csapást jelentett be a moszkvai kőolajfinomító ellen

A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, valamint a rosztovi régióban és Ukrajna megszállt területein is célpontokat találtak el az ukrán fegyveres erők – tette közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra. „Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket” – hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében. Kapcsolódó tartalom Ukrán jelentések szerint civil áldozatai is vannak az éjszakai orosz drón- és rakétatámadásnak Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és csapásmérő, valamint álcadrónokkal támadott ukrajnai célpontokat. Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte, a NATO főtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)