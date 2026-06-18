Ukrán jelentések szerint civil áldozatai is vannak az éjszakai orosz drón- és rakétatámadásnak

Az orosz hadsereg hét ballisztikus rakétával és 239 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy civil halálos áldozata van, lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények és rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem négy Iszkander típusú ballisztikus rakétát és 212 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 9 helyszínen két ballisztikus rakéta és 26 csapásmérő drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, a fennmaradt egy ballisztikus rakétával kapcsolatos információkat még ellenőrzik.

Az észak-ukrajnai Szumi közelében egy férfi meghalt az éjszakai légitámadás következtében, egy lakóházban pedig károk keletkeztek

– tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Az elhunyt holttestét a város külterületén, egy családi házas lakóövezetben található házban találták meg. – fűzte hozzá a megyevezető.

Június 18-án éjjel az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre Poltava megye két járása ellen, a csapásokban egy ember megsebesült, egy energetikai infrastrukturális létesítményt ért találat miatt pedig több településen nincs áram – jelentette Vitalij Gyakivnics megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Egy iparvállalat telephelyét és egy magánvállalkozást is csapások érték, valamint egy lakóépület is megrongálódott.

Az ukrán hírügynökség Mikola Kalasnyik Kijev megyei katonai kormányzóra hivatkozva arról is beszámolt, hogy rakétacsapások érték a Boriszpili és a Vishorodi járás településeit is, raktárépületek, egy oktatási intézmény, egy iparvállalat és családi házak rongálódtak meg, de a támadásban senki sem sebesült meg.

Kiemelt kép: Egy orosz légicsapás következtében kigyulladt épület az ukrajnai Zaporizzsjai területen (Fotó: MTI/AP/Zaporizzsjai Területi Adminisztráció)