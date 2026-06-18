Újraindíthatja a hadműveleteket az Egyesült Államok, ha Irán nem tartja be a megállapodást – erről beszélt Pete Hegseth hadügyminiszter

Az amerikai haderő kész felújítani az Irán elleni katonai csapásokat, ha Teherán nem tartja magát a vállalásaihoz – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter csütörtökön.

A Pentagont vezető miniszter Brüsszelből Washingtonba visszaindulva a repülőtéren adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy amennyiben „Irán nem azt teszi, amit mond, és nem mond le a nukleáris fegyverről, nem adja fel a nukleáris ambíciókat, nem adja át a nukleáris alapanyagot és nem zárja be nukleáris létesítményeit, akkor a hadügyminisztérium készen áll arra, hogy újra meginduljon”.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok abból az eredeti célkitűzéséből indul ki, azaz Irán nem juthat atomfegyver birtokába, és a katonai fellépése, valamint a tárgyalásai szintén erre összpontosítanak.

A hadügyminiszter elmondta: az iráni kikötők elleni blokádot feloldják, ami azt jelenti, hogy amerikai haderő visszalép, ugyanakkor hozzátette, hogy „ha Irán nem tesz eleget, akkor több mint képesek vagyunk arra, hogy ismét életbe léptessünk egy kőkemény blokádot”.

Elmondta, hogy az amerikai hadvezetés felülvizsgálja majd a közel-keleti régióban szükséges csapatainak elhelyezkedését, de megjegyezte, hogy a jelenlét függ Irán cselekedeteitől.

Pete Hegseth egyben üdvözölte, hogy egyes európai országok jelezték, készek bekapcsolódni a Hormuzi-szoros aknamentesítésébe, és úgy vélte, hogy a hajózási útvonal biztosításában az európaiaknak szükséges előtérbe lépniük, egyeztetve az amerikai haderő Középső Parancsnokságával (CENTCOM).

Az amerikai hadügyminiszter előzőleg a NATO miniszteri tanácskozásán arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok egy „valós felülvizsgálatot” hajt végre európai csapatainak elhelyezkedését és állomásoztatását illetően. Hozzátette, hogy bizonyos országok ennek során „megbukhatnak”, mások pedig átmennek majd, és sikeresen kerülnek ki a folyamatból.

Kiemelt kép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta)