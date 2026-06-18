Robbanások Kijevben, ukrán drón talált el egy lakóépületet egy Moszkva közeli településen

Oroszország rakétákkal támadta Kijevet, néhány ukrán drón pedig eljutott Moszkváig, egyikük az orosz főváros közelében lévő egyik településen eltalált egy lakóházat csütörtök reggel.

Helyszíni beszámolók szerint több robbanást lehetet hallani Kijevben, miközben az északkelet-ukrajnai Szumi város hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban. Csütörtök reggel óta légiriadó van érvényben Ukrajna területének nagy részén.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetőjének Telegram-bejegyzése szerint „az ellenség ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost”. A Kijev elleni támadás a második ezen a héten, és akkor történt, amikor a G7 franciaországi csúcsértekezletén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök partnereivel egyeztetve fokozni próbálta a nyomást Oroszországra, hogy üljön le tárgyalni a négy éve tartó háború lezárásáról.

Eközben csütörtök reggel az orosz fővároshoz közeli Zsukovszkban ukrán drón eltalált egy többemeletes lakóépületet kisebb károkat okozva. Sérültje nem volt az esetnek a hivatalos orosz bejelentés szerint.

Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót

„Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót” – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max messengeren. Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban. A polgármester szerint csütörtökön közép-európai idő szerint fél hétig 52, az orosz fővárosra irányított repülőgéptípusú drónt lőttek le.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról adott ki tájékoztatást, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)