Rendszeresek lesznek az ukrán harcképességet befolyásoló orosz csapások – jelentette ki Szergej Lavrov

Oroszország az őt érő támadásokra válaszul rendszeresen tömeges csapásokat fog mérni azokra a célpontokra, amelyek az ukrán fegyveres erőik harcképességét befolyásolják – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Kazanyban, az Oroszország–ASEAN csúcstalálkozón.

Az orosz diplomácia vezetője a Moszkvát csütörtökre virradóra ért ukrán dróntámadásra reagált. Mint mondta, válaszként valós lépéseknek kell következniük.

„Régi meggyőződésem, hogy a szavak nem elegendőek. Nem véletlenül jelentette be az elnök egy ideje, a kijevi terrorista (Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) legutóbbi provokációja után, hogy mostantól tömeges csoportos csapásokat fogunk végrehajtani”

– mondta.

Hozzátette, hogy az orosz hadsereg már megkezdte a legfőbb parancsnok utasításának végrehajtását. Csütörtökre virradóra a háború kezdete óta legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát és környékét. Több találat érte a Moszkvai Olajfeldolgozó Gyárat (MNPZ) Kapotnya városrészben.

Szergej Szobjanyin polgármester szerint a főváros környékén 194 drónt lőtt le a légvédelem a nap első felében. Moszkvából nem jelentettek személyi sérülést, a régióban Andrej Vorobjov kormányzó szerint tizenhatan sebesültek meg, közül két gyermek.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Domenic Aquilina)