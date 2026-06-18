Minszk felszólította Kijevet, hogy vonja felelősségre a fehérorosz autóbusz elleni dróntámadáshoz köthető személyeket

Fehéroroszország felszólította Ukrajnát, adjon tájékoztatást arról, hogy a nyugat-oroszországi Brjanszki területen egy iskolásokat szállító autóbusz ellen intézett szerdai dróntámadásban vétkes összes személyt a legszigorúbb mértében felelősségre vonják – közölte újságírókkal csütörtökön Ruszlan Varanav, a köztársaság külügyminisztériumának sajtótitkára, számolt be erről az MTI.

„Fehéroroszország kimerítő magyarázatot követelt az ukrán féltől a történtekre, azonnali és tárgyilagos nyomozás lefolytatását, valamint tájékoztatást arról, hogy az összes felelős személyt a legszigorúbb mértékben felelősségre vonják” – idézte a nyilatkozót a minisztérium sajtószolgálata Telegram-csatornáján.

A busz egy fehérorosz ifjúsági labdarúgócsapatot szállított nyaralni június 17-én a fehéroroszországi Homelból a Fekete-tenger partján lévő Gelendzsikbe.

Az utazás során érte ukrán dróncsapás a járművet, amelyben életét vesztette egy, a sportolókat kísérő nő. A fehérorosz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint nyolc sérültet kórházba szállítottak, köztük hat gyermeket. Az orosz nyomozó hatóság terrorcselekmény miatt büntetőeljárást indított. Az ukrán hadsereg szerdán valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint ukrán dróncsapás érte volna a gyerekfocicsapatot szállító autóbuszt Brjanszk megyében. „Hangsúlyozzuk, hogy az érintett időszakban az ukrán védelmi erők nem vetettek be pilóta nélküli repülőeszközöket brjanszki célpontok ellen” – írta az ukrán fegyveres erők vezérkara szerdai közleményében. Varanav beszámolt arról is, hogy

a fehérorosz külügyminisztérium arra utasította diplomáciai képviselőit, tájékoztassák a nemzetközi szervezeteket az ukrán fegyveres erők által végrehajtott támadásról.

A sajtótitkár hangoztatta: Minszk fenntartja magának a jogot, hogy az ügyben nemzetközi fórumokon meghallgatásokat és üléseket kezdeményezzen. „Arra számítunk, hogy az illetékes emberi jogi szervezetek és államok elvi állásfoglalást fognak tenni ezzel a barbár cselekménnyel kapcsolatban. Fenntartjuk a jogot, hogy külön üléseket és meghallgatásokat kezdeményezzünk. Fehéroroszország nem fogja hagyni, hogy a civilek halála és gyermekeink szenvedései észrevétlenek maradjanak” – tette hozzá Varanov.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)