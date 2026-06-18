Magyarország visszatért arra az útra, amelyről pár éve letért, közölte Ruszin-Szendi Romulusz Brüsszelben

Nagyon örülnek a NATO-szövetséges országok, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amelyről pár éve letért – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter csütörtökön Brüsszelben.

A NATO-tagállamok védelmi minisztereinek találkozóját követően a honvédelmi miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: „nagyon nagy szeretettel fogadtak minket magyarokat, újra jó magyarnak lenni itt a NATO központban”.

A július 7-8-ára Ankarába tervezett NATO-csúcstalálkozót előkészítő miniszteri találkozó eredményeire utalva Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta: a NATO továbbra is tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az észak-atlanti térség békéje, biztonsága fennmaradjon.

Megtisztelőnek nevezte, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral személyesen beszélhetett arról, Magyarország mit és hogyan kíván tenni a jövőben. Hangsúlyozta: „mondtam nekik, hogy visszatértünk”. Régen is az volt a stratégiája Magyarországnak, hogy „a szövetséggel együtt be, együtt ki”, és erre számíthatnak a jövőben is, aminek – szavai szerint – a NATO-főtitkár rendkívül örült.

A miniszter közölte, a nap folyamán több kollégájával folyatott kétoldalú megbeszélést, melyek alkalmával tovább építette Magyarország kapcsolatait. Ezen megbeszélések lényege – mint fogalmazott – „hogy megtaláljuk a közös hangot nemcsak a katonák között, hanem politikai szinten is”.

Tájékoztatása szerint megbeszéléseket folytatott arról is, miként lehet végrehajtani a védelmi szektor együttműködését, és a katonák hogyan tudják egymás kiképzését segíteni úgy, hogy valóban meg tudják védeni nem csak az észak-atlanti térséget, hanem benne Magyarországot is.

Mindezen célokhoz Magyarország legjobb tudása szerint járult és járul hozzá – hangoztatta a miniszter, majd kiemelte: a NATO legnagyobb szárazföldi műveletét és az Európai Unió legnagyobb szárazföldi műveletét magyar tábornokok vezették. Ezeket nem felejtik el a szövetségesek – mondta. A magyar katonák bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és nemcsak végrehajtóként, hanem vezető szerepben is – emelte ki.

„Ami katonai feladat van, azt a magyar katonák és Magyarország mindig teljesítette és teljesíteni fogja” – fogalmazott.

A honvédelmi miniszter kitért a szövetségesek azon vállalására, mely szerint védelmi költségvetésüket 2035-ig a hazai össztermék (GDP) 5 százalékra emelik. Ez – mint magyarázta – azt jelenti, hogy a védelmi ipart az egész térségben fejleszteni kell. Ezért fontos az az együttműködés, amit most Magyarország újrakezdett – hangsúlyozta Ruszin-Szendi Romulusz, majd megjegyezte: a magyar védelmi ipar egy jó ideig fejlődött, majd nagy részét kiszervezték egyetlen cégbe, amit a magyar kormány „most megpróbál visszahozni”.

Hozzátette: a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalást Magyarország teljesíteni fogja.

Ruszin-Szendi Romulusz végezetül hangsúlyozta: a miniszteri találkozó után „mi nem kezdünk telefonálgatni azon országok magasrangú képviselőinek, amelyek nem tagjai ennek a szövetségnek”.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár (j) üdvözli Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert a NATO-védelmi minisztereinek találkozóján a szövetség brüsszeli székházában 2026. június 18-án (Fotó: MTI//NATO)