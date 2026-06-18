Magyar Péter részletesen ismertette a brüsszeli EU-csúcs napirendjét

Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén, büszke magyarként és büszke európaiként lépek majd be a 27 állam- és kormányfő ülésére – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött az a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén. Hozzátette, hogy csütörtökön és pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd.

Azzal kezdenek, hogy 12 órakor találkozik Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével, akivel fontos kérdéseket kell megbeszélni: évek óta, tulajdonképpen 8 éve folyik egy úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen az előző kormány „jogállamiságot romboló, földbe tipró” intézkedései miatt – közölte.

„Mi elérkezettnek látjuk az időt, és szerintem az Európai Parlament is, hogy ezt az eljárást, ezt a jogállamisági eljárást le lehessen zárni, ehhez majd az Európai Parlamentnek kell döntenie, hogy visszavonja az eljárást kezdeményező határozatát” – fogalmazott a miniszterelnök.

Emellett – fűzte hozzá – szóba fog kerülni egy másik fontos ügy:

az Európai Parlament beperelte az Európai Bizottságot az Európai Bíróság előtt, nagyon sok intézmény van Brüsszelben, Luxemburgban és Strasbourgban, és ez a per nagy kihatással lehet a magyar uniós pénzekre.

Magyar Péter azt mondta: arra fogja kérni Roberta Metsolát, hogy az Európai Parlament vonja vissza ezt a keresetét, vagy legalább kérje az eljárás felfüggesztését, hogy ne kerüljenek veszélybe az előző kormány döntései miatt a magyar embereknek járó uniós források.

Közölte azt is, hogy a találkozó után részt vesz az európai néppárti csúcson, ahol 11 néppárti miniszterelnök és államfő vesz részt, valamint a Néppárt pártelnökei, ellenzéki vezető

Megjegyezte, hogy ez lesz az első alkalom, hogy ezen részt vesz, a Tisza nem tagja az Európai Néppártnak, eddig csak a Néppárt frakciójában foglalt helyet az Európai Parlamentben, de megkezdik a tárgyalásokat a Tisza csatlakozásáról a néppárthoz.

A csúcs előtt találkozni fog továbbá négyszemközt a görög miniszterelnökkel, a spanyol Néppárt elnökével és egyeztetést folytat Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével és frakcióvezetőjével.

Úgy folytatta, hogy a néppárti csúcson várhatóan elfogadnak egy nyilatkozatot, amihez Magyarország nem csatlakozik, egyrészt azért, mert a Tisza nem tagja jelenleg még a Néppártnak, másrészt meg vannak olyan kitételek, amelyekkel nem tudnak egyetérteni.

Az Európai Tanács épületébe a csúcstalálkozó előtt négyszemközt találkozik Magyar Péter Robert Ficóval Szlovákia miniszterelnökével.

„Nyilván ismertek azok a nyitott kérdések, amelyek hazánk és Szlovákia között fennállnak. Erről röviden egyeztetünk és nyilván szót ejtünk arról, hogy mikor és hol fogunk hosszabban bilaterálisan beszélgetni”

– mondta.

Ezután csatlakozik hozzájuk Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Andrej Babis cseh miniszterelnök, és megtartják a Visegrádi Négyek (V4) egyeztetését a csúcs előtt, ami régebben, évtizedeken keresztül rendszeres volt, de az Orbán-kormány döntései miatt mostanában, az utóbbi egy-két évben már nem került sor ilyenre.

Valószínűleg szóba kerül a csúcs néhány kérdése és beszélnek arról is, hogy június 23-ára Budapestre, illetve Gödöllőre várja a miniszterelnök a három kollégáját, ahol egy hosszú V4-es miniszterelnöki egyeztetést fognak tartani – tájékoztatott.

Hozzátette, hogy ezt követően, 18 órakor pedig elkezdődik az Európai Tanács ülése, ahol sok fontos téma lesz, egyebek mellett az állam- és kormányfőket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tájékoztatja az ukrán-orosz háború helyzetéről, illetve a békekötés esetleges lehetőségéről.

Magyar Péter beszámol majd az Európai Bizottsággal kötött megállapodásról, a hatezer milliárd forintról, illetve arról, hogy a napokban benyújtották a magyar parlamentnek az a több mint 110 oldalas törvénycsomagot, amely lehetővé fogja tenni az uniós pénzek hazahozatalát.

Péntek reggel 10 órakor folytatódik a találkozó, ahol a legfontosabb téma a a 2028-tól hatályba lépő, 7 éves költségvetés lesz.

Megjegyezte, hogy az eredeti bizottsági javaslat mintegy 34 milliárd euró, óriási pénz, ezt irányozza elő Magyarország támogatására a következő hét évre, sőt, ezt a ciprusi elnökség, amely most zárul, megtoldotta ezt az utolsó ajánlatában még körülbelül egymilliárd euróval.

„Pénz tekintetében jól állunk, ez több támogatás lenne, mint az előző hétéves ciklusban Magyarország számára, de részletkérdésekben vannak viták és vannak nyitott kérdések. Mi szeretnénk megőrizni a közös agrárpolitikai fejezet különállóságát, a kohéziós pénzeknek a különállóságát. A bizottsági javaslat viszont szeretne mindent egybeolvasztani versenyképességgel, új politikával, és hát vannak a nettó befizetők, akik pedig szeretnék csökkenteni az Uniónak a közös költségvetési terheit” – mondta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen 2026. június 13-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)