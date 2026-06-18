Magyar Péter elutazott Brüsszelbe, először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az EU-csúcson

Az Európai Tanács csütörtökön kezdődő, kétnapos brüsszeli ülésén első alkalommal vesz részt miniszterelnökként Magyar Péter. A tagállamok vezetői egyebek mellett az ukrajnai háborúról, az Európai Unió következő többéves költségvetéséről, a migrációról, a Közel-Kelet helyzetéről és az EU–Kína gazdasági kapcsolatokról tárgyalnak.

Az egyik legnagyobb figyelemmel kísért kérdés az ukrajnai háborúról szóló zárónyilatkozat lesz. Az elmúlt években Magyarország rendszeresen nem csatlakozott a 26 tagállam által elfogadott közös állásponthoz, ezért a dokumentumot Magyarország nélkül adták ki – írja az Index.

A mostani csúcstalálkozón ugyanakkor hosszú idő után először arra is lehetőség nyílhat, hogy Magyarország ne maradjon ki az Ukrajnáról szóló közös következtetésekből. Ennek hátterében az áll, hogy a magyar kormány és Ukrajna megállapodott a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.

A rendelkezésre álló tervezet szerint a záródokumentum hangsúlyozza, hogy Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is kizárólag érdemalapon történhet, emellett kitér a jogállamisági elvek érvényesítésének fontosságára is.

A csúcstalálkozó másik kiemelt témája a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés lesz. A tagállamok vezetői első alkalommal folytatnak politikai szintű vitát a következő többéves pénzügyi keretről, amelynek során a kohéziós források, az agrártámogatások és az új uniós prioritások finanszírozása is napirendre kerül.

A tanácskozáson emellett szó lesz a migrációról, a közel-keleti helyzetről, az európai versenyképesség javításáról, az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok alakulásáról, valamint az illegális kábítószer-kereskedelem elleni fellépésről is.

A hivatalos program mellett Magyar Péter több kétoldalú egyeztetést is folytat.

A tervek szerint részt vesz az Európai Néppárthoz tartozó állam- és kormányfők találkozóján, a kohéziós országok egyeztetésén, valamint a migráció kérdésében szorosabb együttműködést szorgalmazó tagállamok megbeszélésén. Emellett várhatóan tárgyal a visegrádi országok vezetőivel, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével is.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a berlini kancellárián 2026. június 2-án. (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)