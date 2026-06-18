Magyar Péter: Csak Magyarország érdekét képviselem

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.

A miniszterelnök az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve úgy nyilatkozott: „nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk”. „Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján” – jelentette ki. Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)