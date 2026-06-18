London 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a zárolt orosz vagyoneszközök hozamából

A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből.

A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió fontos (több mint 305 milliárd forintos) finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.

A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta – köztük könnyű, több feladatra használható, drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták (Lightweight Multirole Missile, LMM) -, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja.

London tavaly jelentette be, hogy 2,26 milliárd font (918 milliárd forint) értékű fegyvervásárlási hitelcsomagot állított össze Ukrajna számára a Nagy-Britanniában zárlat alá helyezett orosz szuverén vagyoneszközök piaci nyereségéből.

A hitelt Ukrajna teljes egészében hadfelszerelések, köztük légvédelmi és tüzérségi eszközök, valamint harcjárművek javításához szükséges részegységek beszerzésére fordíthatja.

A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére, így felhasználható a zárolt orosz vagyoneszközök hozama Ukrajna pénzügyi támogatására.

London ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy az ebből a forrásból finanszírozott hitelcsomag nem a befagyasztott orosz tőke elkobzását jelenti.

A brit védelmi minisztérium csütörtökön beszámolt arról is, hogy Nagy-Britannia a jövő hónapban átveszi az Ukrajna támogatására kész országok koalíciója által telepíteni tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force – Ukraine, MNFU) parancsnokságát. A főparancsnoki tisztséget a tárca szerint Tom Bateman altábornagy látja el júliustól.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére alakult koalíció januárban Párizsban tartott találkozóján írta alá a szándéknyilatkozatot a közös katonai alakulat ukrajnai telepítéséről békemegállapodás elérése esetére.

Az akkori tájékoztatás szerint a cél az, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői a háború befejeződése után ukrajnai területen tudják biztosítani az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, „katonai csomópontokat” alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett „védett létesítményeket” építhetnek fegyverek és hadfelszerelések tárolására.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Genya Savilov/AFP)