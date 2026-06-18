Éles szavakkal óvta az Egyesült Államok elleni kritikától az izraeli kormány tagjait JD Vance amerikai alelnök csütörtökön Washingtonban.

Az alelnök a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján az amerikai-iráni egyetértési megállapodást ért izraeli bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az izraeli kormány néhány tagjának érdemes lenne átgondolnia a Donald Trump amerikai elnökkel szembeni kritikáját.

„Ha én Izrael kormányának tagja lennék, akkor nem feltétlenül kellene támadnom azt az egyetlen erős szövetségest, aki az egész világon még megmaradt” – fogalmazott JD Vance, hozzátéve, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök nem követi a kifogásolt gyakorlatot.

„Jelen pillanatban Donald Trump az egész világon az egyetlen államfő, aki szimpátiával viseltetik az izraeli nemzet irányában”

– hangoztatta az alelnök, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt három hónapban Izrael védelmét biztosító fegyverzetek kétharmadát az Egyesült Államokban gyártották, amerikai adófizetők pénzéből finanszírozva.

„Bárkinek Izraelben, aki azt gondolja, hogy országa legnagyobb problémája az Egyesült Államok elnöke, fel kellene ébrednie és beleszagolnia országa helyzetének valóságába” – tette hozzá.

JD Vance azt hangoztatta, hogy az amerikai-iráni megállapodás a közel-keleti térség békéjét szolgálja, ami Izrael és a libanoni Hezbollah síita milícia közötti tűzszünetet is tartalmazza.

Az amerikai alelnök közölte, hogy az egyetértési nyilatkozat csütörtöki aláírásának pillanatában életbe lépett, megkezdődött az abban foglalt 60 napos tárgyalási szakasz. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt éjszaka már összesen 12,5 millió hordónyi kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson, Irán pedig egyetlen hajót sem próbált akadályozni ebben.

Elmondta, hogy várakozása szerint már akár a hétvégén tarthatnak technikai szintű amerikai-iráni tárgyalásokat Genfben, és hozzátette, azt tervezi, hogy egy későbbi időpontban személyesen is Svájcba utazik majd, de ennek időpontjáról egyelőre nincs döntés.

Az aláírt amerikai-iráni egyetértési megállapodás tartalmát ért bírálatokra, és belföldi kétségekre válaszul az JD Vance azt hangoztatta, hogy Irán nem jut semmilyen előnyhöz, csak akkor, ha igazolható módon tartja magát a megállapodásban vállalt kötelezettségekhez.

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)