Az EU jövőjéről egyeztetett Varsóban Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke a lengyel államfővel

Jordan Bardellát, a legnagyobb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés elnökét fogadta Varsóban Karol Nawrocki lengyel elnök; a két politikus „a szuverén európai országok” uniós jövőjéről egyeztetett – közölte Pawel Szefernaker lengyel elnöki kabinetfőnök csütörtökön az X-en.

„Ez egy nagyon jó beszélgetés volt Európa jövőjéről, a biztonságról, valamint a szuverén államok szerepéről az európai közösségben” – áll a kabinetfőnök bejegyzésében.

Bardella kétnapos lengyelországi látogatásra érkezett csütörtökön, délután fogadta őt Krzysztof Bosak, a parlamenti alsóház (szejm) alelnöke, a Konföderáció ellenzéki párt egyik vezetője is. A Konföderáció és a Nemzeti Tömörülés a Patrióták Európáért pártcsalád tagjai.

A Bosakkal közös, a szejm épületében megtartott sajtókonferencián Bardella bejelentette: pénteken ellátogat a lengyel-fehérorosz határra, ezáltal „figyelmeztetni akarja polgártársait” a migráció veszélyére, arra, hogy Európának védenie kell külső határát.

Ennek érdekében meg kell reformálni az Európai Unió (EU) határ- és partvédelmi ügynökségét, a Frontexet – szorgalmazta Bardella. Felidézte: korábban Lengyelország és Magyarország együtt akadályozta meg az uniós migrációs paktum érvényesítését és a migránsok kényszerű elosztását.

Amennyiben a Nemzeti Tömörülés megnyeri a jövő évi franciaországi elnökválasztást, Franciaország is ellenezni fogja az uniós migrációs politikát – ígérte a politikus.

Fontosnak nevezte az uniós zöld megállapodás átvizsgálását, valamint a tagállamok szuverenitásának védelmét, amelyet szerinte „a von der Leyen-féle bizottság sérteni szokott”.

Krzysztof Bosak a sajtókonferencián kijelentette: bízik benne, hogy „Jordan francia elnök lehet”, és a két párt közös követelményei megvalósíthatók. Ezek közül kiemelte: Lengyelországban és Franciaországban el kell utasítani az uniós migrációs paktum végrehajtását, és érvényteleníteni kell a Mercosur-megállapodást. Szorgalmazta továbbá az EU Bíróságának és az Európai Bizottság „diktátumának megszüntetését”, valamint Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozását is.

„Közösen tiltakozunk Ukrajna EU-csatlakozása ellen” – fogalmazott. Úgy vélekedett: Ukrajna nem felel meg az EU-ban érvényes előírásoknak, és „teljesen igazságtalan gazdasági versenyt teremt azon ágazatok esetében, amelyek országainkban kiemelten fontosak”.

A legfrissebb franciaországi közvélemény-kutatások szerint ha most tartanák a francia elnökválasztást, azt Bardella nyerné meg a második fordulóban, minden más jelölttel szemben. Bardella nagy valószínűséggel a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje lesz, amennyiben a párt vezetője, Marine Le Pen nem indulhatna a posztért egy július elején kihirdetendő bírósági ítélet miatt.

Kiemelt kép: Jordan Bardella, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) és a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció elnöke (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)