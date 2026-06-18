A lakosság többsége szerint Románia rossz irányba tart

A romániai lakosság döntő többsége úgy véli, hogy az ország jelenleg rossz irányba halad – derül ki az Avangarde friss közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit szerdán tették közzé.

A Székelyhon hírportál arról írt, hogy a felmérés szerint

a megkérdezettek 81 százaléka negatívan értékeli Románia jelenlegi irányát, míg mindössze 14 százalék gondolja úgy, hogy az ország jó úton halad. A válaszadók 5 százaléka nem foglalt állást a kérdésben.

A kutatás arra is rávilágít, hogy a válaszadók túlnyomó többsége kormányváltást sürget: 88 százalékuk szerint Romániának mielőbb új kabinetre van szüksége, míg 9 százalék inkább a politikai válság elhúzódását tartaná kedvezőnek, 3 százalék pedig nem válaszolt.

A lakosság legnagyobb aggodalma a gazdasági helyzet, amelyet a megkérdezettek 37 százaléka jelölt meg fő problémaként. Ezt követi a gyermekek jövője (21 százalék), az ukrajnai háború esetleges eszkalációja (13 százalék), az egészségi problémák (9 százalék), valamint a társadalmi feszültségek és gyűlölet (5 százalék). A válaszadók 12 százaléka egyéb okokat nevezett meg, 3 százalék pedig nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

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