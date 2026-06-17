XIV. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést.

XIV. Leó köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. „Remélem, hogy a megállapodás hozzájárul a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, előmozdítva a párbeszéd útját és a népek közötti együttműködést” – mondta a pápa.

XIV. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket. Hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecserszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony-templomra utalt, amely június közepén orosz támadás célpontjává vált.

A pápa közelségét fejezte ki mindazoknak, akik szeretteiket siratják, a sebesülteknek, valamint mindazoknak, akik az erőszak közepette is bátorsággal az életet szolgálják. Leó pápa arra kért mindenkit, imádkozzon a békéért.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa (Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini)