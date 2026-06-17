Tizenöt év börtönt is kaphat a Split közelében történt halálos hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje

Őrizetbe vették a Split közelében történt, négy halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán elsőtisztjét – írta szerdán a Jutarnji List című horvát napilap.

A lap szerint a 33 éves férfit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítják. A horvát büntetőtörvénykönyv alapján háromtól 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése több ember halálát okozza.

A baleset június 14-én délelőtt történt a közép-dalmáciai partoknál, Solta és Brac szigete között.

A Krilo Eclipse nevű, menetrend szerint közlekedő személyszállító katamarán egy vitorlással ütközött össze, amelyen nyolc cseh állampolgár tartózkodott; közülük négyen életüket vesztették. A katamarán fedélzetén 118 utas és hétfős legénység volt.

A vitorlás az ütközés után elsüllyedt. A negyedik áldozat holttestét hétfőn emelték ki a több mint 50 méteres mélységben megtalált roncsból.

A horvát hatóságok korábban közölték: a baleset körülményeit a megyei ügyészség, valamint a légi, tengeri és vasúti közlekedési balesetek kivizsgálásával foglalkozó horvát ügynökség vizsgálja.

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