Orbán Viktor: A cél nem változott, Brüsszelt meg kell reformálni

A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak, és nem változott a cél: Brüsszelt meg kell reformálni – jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a belga fővárosban szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor, aki a Patrióták Európáért pártcsalád csütörtöki tanácskozásán vesz részt, rámutatott: a Fidesz választási veresége nem változtat azon a szerinte történelmi, meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Egyetlen választás, egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot – rögzítette, hozzátéve: egész Európában arra számítanak, hogy ez így is marad, és a bevándorlásellenes és szuverenista párti politikai erők az előttük álló hónapokban és években tovább erősödnek majd.

Orbán Viktor azt mondta:

meggyőződése, hogy ez az előretörési folyamat csak akkor lenne megállítható, ha egyébként az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.

Azonban olyan időket élünk most már évek óta, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek a fölmutatására kényszerül, legyen szó biztonsági kérdésekről, az orosz–ukrán háború és a béke problémájáról, a versenyképesség vagy éppen a migráció kérdéséről – sorolta a politikus.

Kiemelt kép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)