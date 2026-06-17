Nem találják a biztosítókötél nélkül lezuhant brazil kötélugrónő kameráját

Eltűnt a kamerája annak a 21 éves brazil kötélugrónőnek, aki szombaton vesztette életét egy hídról való ugrás során, ahol nem rögzítettek hozzá biztosítókötelet. Egy szemtanú szerint a tragédia után a szervezőcsapat egyik tagja vette le az eszközt az áldozatról.

A baleset a Sao Paulo állambeli Limeira és Cordeirópolis között található, használaton kívüli Ponte do Esqueleto hídon történt, ahonnan a nő mintegy 40 métert zuhant a mélybe.

Az esetről készült felvételen látszik, amint a személyzet három tagja az ugrás előtt a híd szélére kíséri a nőt, miközben a biztosítókötél rögzítetlenül hever a platformon.

Az ügyben őrizetbe vett három oktató egyike a kihallgatás során azt mondta, hogy nem tudja, mi lett a kamerával. A brazil G1 hírportál szerint a gyanúsítottak arra sem adtak egyértelmű választ, hogy kinek kellett volna rögzítenie a kötelet a nőre. Bár két gyanúsított elismerte, hogy a kötelek előkészítése az ő feladatuk volt, azt nem tudták megmagyarázni, ki és miért mulasztotta el a rögzítést.

A helyszínen tartózkodó Rafael Goulart a G1 hírportálnak azonban azt mondta:

látta, amint a tragédia után a szervezők egyik tagja leveszi a GoPro kamerát az áldozatról.

A gyanúsítottak ügyvédje közölte, hogy védencei szabadlábra helyezését fogja kérvényezni.

Állítása szerint az oktatók nem szándékosan okozták a tragédiát, és nem számoltak a végzetes kimenetellel sem.

Az áldozat, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas testnevelőtanárnak készült. Az ugrás előtt az úgynevezett „repülő” pozíciót választotta, amelynél a kötélugró kitárt karokkal veti magát a mélybe. A közösségi oldalakon terjedő videón hallható, amint egy néző az ugrás előtt arra figyelmezteti a személyzetet, hogy rögzítsék a kötelet.

A baleset után ismét vita indult a Ponte do Esqueleto híd sorsáról, többen az építmény lebontását sürgetik.

A kiemelt kép forrása: Today.it/Facebook