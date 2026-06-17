Mélybe zuhanva szörnyethalt egy holland túrázó a Triglavon

A helyi sajtó jelentése szerint a férfi Szlovénia legmagasabb hegyéről a Kredarica menedékház felé ereszkedett, amikor feltehetően megcsúszott és a mélybe zuhant.
A balesetet a menedékháznál tartózkodók is látták. A túrázó olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A mentésben hegyimentők, a hegyimentő-szövetség ügyeletes egysége és a szlovén hadsereg helikoptere is részt vett. A helikopter a férfi családtagjait is lehozta a hegyről.
A rendőrség helyszíni szemlét tartott, a baleset körülményeit vizsgálják.
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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)