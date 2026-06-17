Mélybe zuhanva szörnyethalt egy holland túrázó a Triglavon

Meghalt egy 57 éves holland túrázó kedden délután a Triglav térségében, miután a hegyről lefelé tartva lezuhant – közölte a szlovén rendőrség.

A helyi sajtó jelentése szerint a férfi Szlovénia legmagasabb hegyéről a Kredarica menedékház felé ereszkedett, amikor feltehetően megcsúszott és a mélybe zuhant.

A balesetet a menedékháznál tartózkodók is látták. A túrázó olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A mentésben hegyimentők, a hegyimentő-szövetség ügyeletes egysége és a szlovén hadsereg helikoptere is részt vett. A helikopter a férfi családtagjait is lehozta a hegyről.

A rendőrség helyszíni szemlét tartott, a baleset körülményeit vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)