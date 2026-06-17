Megtiltották a tálibok az okostelefonok használatát az afgán köztisztviselőknek

„Felolvasták az Iszlám Emirátus szóbeli rendeletét, és minden osztályvezetőt arról tájékoztattak, hogy a mai naptól egyetlen közalkalmazott sem használhat okostelefont” – közölte az AFP-vel egy északkelet-afganisztáni, Badahsán tartományból származó köztisztviselő, aki biztonsági okokra hivatkozva névtelenséget kért.
A múlt héten egy, a legfelsőbb bíróságnak tulajdonított, hasonló tartalmú körlevél is elterjedt a közösségi médiában. A dokumentum szerint „minden osztályvezetőt felkértek arra, hogy saját tartományukban tájékoztassák beosztottakat:
június 17-től az okostelefonok használata szigorúan tilos”.
A rendelkezés a polgári és katonai személyzetre egyaránt vonatkozik, és ez alól csak Hajbatullah Ahundzáda legfőbb vallási vezető adhat felmentést.
Az intézkedést – amelynek indokait nem részletezték – hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, és a kormány két szóvivője sem reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésre.
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Irfan Andarh, a kabul közelében fekvő Gazni tartomány bányászati és kőolajügyi igazgatóságának munkatársa ugyanakkor megerősítette, hogy a tiltás életbe lépett. „Döntés született arról, hogy szerdától Gazni tartomány valamennyi hivatalában tilos az okostelefon használata” – írta az egyik közösségi oldalon.
Az okostelefonok széles körben elterjedtek az afgán városokban, és korábban a közszférában is mindennaposak voltak. Egy városi hivatalnok szerint a dolgozókat figyelmeztették:
a tilalom megszegése akár elbocsátással és büntetőeljárással is járhat, és hat hónap szabadságvesztésre is ítélhetik őket.
A tálib hatóságok 2021. augusztusi hatalomátvétele óta az iszlám jog szigorú értelmezése szerint kormányozzák az országot. Tavaly több tartományban átmenetileg korlátozták a széles sávú internet-hozzáférést, és két napra minden távközlési hálózatot lekapcsoltak.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)