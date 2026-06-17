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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Két iráni olajszállító is áthaladt az Egyesült Államok által hónapok óta blokád alatt tartott tengeri övezeten

Forrás: MTI
2026.06.17. 07:12

Főoldal / Külföld

Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott – közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon (TankerTrackers) szerdán.

A közlés szerint a Diona és a Hero 2 nevű hajók átkeltek a korábban lezárt zónán, és egy harmadik tanker is hamarosan átjut. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajótársasághoz (NITC) tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak.

Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni – tette hozzá a TankerTrackers, amely szerint a hajók áthaladását a hét elején bejelentett – a fegyveres konfliktus lezárását célzó – amerikai-iráni megállapodás tette lehetővé.

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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/DPA/Stefan Sauer)

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