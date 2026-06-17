Halálos orosz dróncsapás érte Zaporizzsja lakónegyedét

Orosz dróntámadás érte az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja városát, legalább egy ember meghalt, hét másik megsebesült.

A Kyiv Independent című ukrán lap beszámolója szerint szerdán reggel is érvényben maradt a további támadásokra vonatkozó figyelmeztetés, mivel orosz drónok tartózkodtak a légtérben.

Ivan Fedorov katonai kormányzó közölte, hogy a támadás során megrongálódott a polgári infrastruktúra, és egy többszintes lakóház kigyulladt.

A halálos áldozat egy férfi volt, akinek autóját eltalálta az orosz drónok tucatjai közül az egyik – írta a lap a rendőrségre hivatkozva.

A támadás célpontja egy lakónegyed volt, de a városi egyetem és egy bevásárlóközpont is károkat szenvedett.

Zaporizzsja leginkább arról ismert, hogy itt található Európa legnagyobb atomerőműve, amelyet az orosz erők még 2022-ben elfoglaltak. Nincs arra utaló jel, hogy a legutóbbi támadás során az erőmű is találatot kapott volna.

Oroszország fokozta támadásait Ukrajna ellen az elmúlt hónapokban. Az ENSZ adatai szerint májusban 274 polgári személy vesztette életét és csaknem 1800 sérült meg Ukrajnában, több, mint bármely más hónapban a teljes körű agresszió 2022. februári kezdete óta.

Kiemelt kép: A Zaporizzsjai Területi Adminisztráció által közreadott fotó egy orosz légicsapás következtében kigyulladt épületről az ukrajnai Zaporizzsjai területetn 2026. június 16-án (Fotó: MTI/AP/Zaporizzsjai Területi Adminisztráció)