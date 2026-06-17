Gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás Nyugat-Oroszországban

Fehérorosz gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a nyugat-oroszországi brjanszki régióban, egy ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek – közölte szerdán Jegor Kovalcsuk ügyvezető kormányzó a Max üzenetküldő platformon.

A kormányzó szerint a repülőgép típusú drón által célzott támadással eltalált busz egy fehérorosz ifjúsági labdarúgócsapatot szállított nyaralni a fehéroroszországi Homelból a Fekete-tenger partján lévő Genedzsikbe. A halott az edző felesége volt, a sebesültek közül négyen pedig a csapat tagjai.

A jármű 44 utasa közül 28-an voltak ifjúsági sportolók. Az incidens ügyében az orosz és a fehérorosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.

A fehérorosz külügyminisztérium határozottan elítélte a támadást, és magyarázatot követelt Kijevtől a történtekre. Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos háborús bűncselekménynek nevezte a történteket, Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig terrorcselekménynek és civilek elleni vadászatnak.

Az Ukrajnával szintén határos Kurszk megyében, Obojanyi városban dróntámadás ért egy benzinkutat, egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült. A Belajai járásban egy személygépkocsi vezetője szenvedett sérüléseket.

A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán elfoglalták a donyecki régióban lévő Kutuzivka települést. A tárca szerint az ugyanebben a régióban lévő Limanban az orosz hadsereg folytatta az előrenyomulást a város északnyugati részén, bevett hat harcálláspontot és 61 épületet, valamint egy FAB-3000-es sikló légibombával megsemmisítette az utolsó ukrán utánpótlási vonalat, egy átkelőt a Sziverszki Donyec folyón, Majaki település környékén. A jelentés az ottani ukrán veszteséget több mint 20 főben, egy kisteherautóban, egy M777-es 155 milliméteres vontatott tarackban és hat szárazföldi robotrendszerben nevezte meg.

Kosztyantinivkában a beszámoló értelmében újabb 96 épület került orosz ellenőrzés alá, és a város délnyugati részén folytatódott a bekerített ukrán erők megsemmisítése. Itt az ukrán fél a minisztérium szerint több mint 70 embert, hat kisteherautót és 20 szárazföldi robotrendszert veszített.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy svéd gyártmányú Combat Boat 90-es harci deszantcsónakot, valamint hadiipari és katonai célokra használt üzemanyagellátási és energiaipari létesítményeket, lőszer- és üzemanyag-raktárakat, nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, 12 páncélozott harcjárművet, 17 irányított légibombát, továbbá 566 repülőgép típusú drónt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)