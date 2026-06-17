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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Életének 87. évében elhunyt Kelemen Csongor 1956-os elítélt, volt politikai fogoly

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Szerző: hirado.hu
Forrás: Székelyhon
2026.06.17. 10:44

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly – számolt be a Székelyhon hírportál. A Csíkszeredában nagy tiszteletnek örvendő közéleti személyiségről Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere emlékezett meg közösségi oldalán.

Kelemen Csongor 1940-ben született a székelyföldi Oklándon, unitárius lelkész családban. Teológiai tanulmányait az 1956 utáni megtorlások szakították félbe: édesapjával együtt letartóztatták, majd politikai fogolyként több mint öt évet töltött börtönökben és a Duna-delta kényszermunkatáboraiban.

Szabadulása után nem térhetett vissza a lelkészi pályára, elektrotechnikai végzettséget szerzett, és Csíkszeredában telepedett le családjával.

A volt politikai foglyok közösségének aktív tagjaként rendszeresen részt vett megemlékezéseken, ahol saját történetén keresztül idézte fel a kommunista diktatúra időszakát.

Kelemen Csongor életútja számos ponton összekapcsolódott azokkal a történelmi eseményekkel, amelyek a 20. században meghatározták az erdélyi magyarság életét.

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Kiemelt kép: Kelemen Csongor beszédet mond egy 1956-os megemlékezésen (Forrás: Facebook)

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