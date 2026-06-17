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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7 vezetői

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.17. 19:17

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetői a szerdán a kelet-franciaországi Évianban záruló csúcstalálkozójukon.

Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatta, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján.

Giorgia Meloni olasz kormányfő azt mondta: sikerült közös nevezőre jutni (Trumppal), ami nem mindig magától értetődő.

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Kiemelt kép forrása: X.com

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