Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7 vezetői

Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatta, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján.
Giorgia Meloni olasz kormányfő azt mondta: sikerült közös nevezőre jutni (Trumppal), ami nem mindig magától értetődő.
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Donald Trump elfogadta a francia elnök szerdai vacsorameghívását a versailles-i kastélyba
Franciaországban az ellenzék azzal vádolta meg Emmanuel Macront, hogy azért a versailles-i kastélyba hívta vacsorázni a fényűzést kedvelő Donald Trumpot, hogy hízelegjen neki, és így érje el, hogy ne távozzon idő előtt a G7 csúcstalálkozóról, ahogy azt tette tavaly Kanadában.
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