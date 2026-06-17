Brazíliában elítélték Jair Bolsonaro volt elnök egyik fiát

Brazíliában kedden távollétében négy év börtönbüntetésre ítélték Jair Bolsonaro volt elnök egyik fiát, Eduardót, mert közbenjárt apja érdekében az az amerikai hatóságoknál.

Az Egyesült Államokban élő 41 éves Eduardo Bolsonaro, egykori parlamenti képviselő ellen azért indult eljárás, mert akadályozta apja legfelsőbb bírósági tárgyalását, többek között azzal, hogy közbenjárt Donald Trump amerikai elnöknél, arra ösztönözve az Egyesült Államokat, hogy gazdasági szankciókat vezessen be Brazília ellen. A Legfelsőbb Bíróság négy bírája a vádhatóság javára döntött, amely Eduardo Bolsonarót azzal vádolta, hogy „megfenyegette az igazságügyi hatóságokat és más hatalmi ágakat”, amikor kijelentette, hogy „az amerikai hatóságoknál szankciókat fog kijárni (…), ha a per nem úgy zárul le”, ahogyan apja azt kívánta.

„Nem tartozik egy brazil szövetségi képviselő feladatkörébe, hogy külföldön lobbizzon saját országa ellen”

– hangoztatta az ügyért felelős bíró, Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonarót, akinek képviselői mandátumát decemberben visszavonták, mert 2025 elején Brazíliából való távozása óta túllépte a parlamentben megengedett távollétek számát, büntetése letelte után nyolc évre alkalmatlannak nyilvánítják bármely közhivatal betöltésére. Ezek a döntések fellebbezéssel megtámadhatók.

„Ennek az abszurd pernek az egyetlen és valódi célja az, hogy a nevemet töröljék a választási jelöltek listájáról”

– reagált az X közösségi oldalán Eduardo Bolsonaro, aki a szenátusi választásokon kívánt indulni Brazíliában.

Ez az ítélet „egyértelműen bosszúnak tűnik” Alexandre de Moraes bíró részéről – reagált Flávio Bolsonaro szenátor, az elítélt testvére és Luiz Inácio Lula da Silva jelenlegi brazil elnök fő riválisa az elnökválasztáson, aki úgy vélte, hogy „már nem élünk teljes értékű demokráciában”. A volt képviselő, Eduardo lobbizása eleinte hatékonynak bizonyult, amikor Washington 40 százalékos pótvámot vetett ki az Egyesült Államokba exportált brazil termékekre, hivatkozva a volt brazil elnök elleni „boszorkányüldözésre”. Ezt a 2025 augusztusának elején hatályba lépett pótvámot azonban novemberben nagy részben feloldották, mert megdrágultak a brazil termékek az Egyesült Államokban, hozzájárulva az inflációhoz. A vámok eltörlése az Egyesült Államok és a dél-amerikai ország közötti kapcsolatok enyhülésének köszönhetően is megvalósult.

Washington ezt követően feloldotta a pénzügyi szankciókat Alexandre de Moraes bíró ellen, aki a Legfelsőbb Bíróság előtt folyó, Jair Bolsonaro elleni perért volt felelős. Jair Bolsonarót szeptemberben 27 év börtönbüntetésre ítélték, mert megpróbálta megtartani hatalmát, miután elvesztette a 2022-es választásokat Lula ellen.

Kiemelt kép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: MTI/EPA/EFE/André Borges)