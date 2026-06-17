Az RMDSZ elutasítja az Adrian Vestea vezette kabinet támogatását

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselői és szenátorai nem fognak bizalmat szavazni az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt vezette kormánynak – jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán, az RMDSZ-frakciók együttes ülését követően.

Az egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadott határozat értelmében az RMDSZ törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson.

Az Agerpres hírügynökség által idézett RMDSZ-elnök úgy értékelte: Adrian Vesteának nem kellene elfogadnia a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. Megjegyezte:

már jó ideje megfigyelhető egy olyan igyekezet a román politikában, amely az AUR „tisztára mosására” irányul a szélsőjobboldali párt kormányzati szerepvállalásának előkészítése érdekében.

Kelemen Hunor elmondta: egyeztetett a jelenlegi ügyvivő kormányban az RMDSZ-szel együtt részt vevő Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel egy kisebbségi kormány megalakításának lehetőségéről, arra az esetre, ha a parlament nem szavazza meg a Vestea-kormány beiktatását.

Az RMDSZ elnöke úgy vélekedett: a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestea-kormány sem támaszkodhatna a továbbiakban megbízható parlamenti többégre, mert lehet ugyan, hogy az AUR megszavazza beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja-e a törvénytervezeteit.

Kelemen Hunor szerint három megoldási lehetőség kínálkozik, ha a parlament nem szavaz bizalmat a Vestea-koránynak. Az RMDSZ számára továbbra is a Szociáldemokrata Pártot is magában foglaló korábbi Nyugat-barát nagykoalíció újjáalakítása az első számú opció. Ehhez azonban mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie – tette hozzá.

A szövetségi elnök szerint a második lehetőség egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány, a harmadik pedig egy kisebbségi PSD-kormány. Kelemen elmondta, hogy az RMDSZ megszavazna egy kisebbségi PSD-kormányt, ha azt szociáldemokrata miniszterelnök vezetné, illetve egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormányt is, ha nem Ilie Bolojan a miniszterelnök.

Szerinte egy kisebbségi kormány működtetéséhez mindenképpen meg kell állapodni azokkal a pártokkal, amelyek kívülről támogatják a kabinetet.

A megállapodásban pedig rögzíteni kell, hogy ezek a pártok milyen célok érdekében biztosítják a kisebbségi kormány működését. Nicusor Dan államfő vasárnap adott kormányalakítási megbízást a PNL megkérdezése nélkül Adrian Vestea PNL-alelnöknek, amit Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke a párt megosztására irányuló ellenséges lépésként értékelt.

A jelenlegi PNL-USR-RMDSZ ügyvivő kormányban részt vevő pártok úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat a szociáldemokrata és liberális miniszterekből megalakítandó Vestea-kormánynak, a miniszterelnök-jelölt azonban arra számít, hogy a PSD, a PNL egy részének, valamint néhány szélsőjobboldali párt listáján mandátumot szerzett törvényhozónak a támogató szavazata is elegendő lesz ahhoz, hogy a parlament beiktassa az általa javasolt kormányt.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke sajtótájékoztatót tart az RMDSZ kolozsvári székházában (Fotó: MTI/Kiss Gábor)