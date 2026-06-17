Autópályára zuhant egy kisrepülőgép Texasban, az autósok próbálták kimenteni az utasokat a lángoló gépből

Kisrepülőgép zuhant kedd este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette.

A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbeesetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket.

El desplome de jet privado pequeño Cessna Citation, matrícula N523QS, en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas movilizó a autoridades y rescatistas, que rompieron ventanas de aeronave en llamas para rescatar heridos a ocupantes y trasladarlos a un hospital, según informe oficial. pic.twitter.com/z7tdpa7ftL — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 17, 2026

A rendőrség szerint hatan tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. A repülőgép röviddel 22 óra után zuhant le az állam fővárosától, Austintól 332 kilométerre délnyugatra, Laredóban – számolt be José Baeza, a laredói rendőrség nyomozója. Közölte: az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg, a pályát mindkét irányban lezárták.

Az internetre feltöltött videófelvételeken látható, hogy a repülőgép oldalára dőlt, és az autópálya védőkorlátjának csapódott.

Garza ekkor látta, hogy kinyílik a repülőgép ajtaja. Elmondása szerint három, tizenévesnek tűnő ember kászálódott ki, őket pedig egy pilótának tűnő személy követte. A gép személyzetének egy tagja megpróbált kihúzni a gépből egy, látszólag eszméletlen személyt.

Az asszony azt mondta, hogy az egész olyan volt, mintha egy filmből vett jelenet lett volna, ami sokkolta. Hangsúlyozta: „Ami aggasztott, az a tűz volt. Attól tartottam, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat (a gép)”.

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