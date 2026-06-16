Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.

„Az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában. Sérültek nincsenek. A helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak” – írta Szobjanyin.

Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60, Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek.

Kiemelt kép: A Gazprom orosz gázipari cég olajipari leányvállalatának, a Gazpromneft MNZP-nek a moszkvai olajfinomítója 2022. október 27-én (Fotó: MTI/Makszim Sipenkov)