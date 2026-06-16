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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ukrán drón okozott tüzet egy orosz olajbázison, Moszkvában korlátozták a repterek forgalmát

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.16. 07:42

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Tüzet okoztak az éjjel egy drón lezuhanó roncsai egy olajbázison Poltavszkaja községben a Krasznodari területen – közölte kedden a regionális operatív parancsnokság.

Az oltásra 23 embert és hét műszaki eszközt vezényeltek ki. A támadás személyi sérülést nem okozott.

Az orosz védelmi minisztérium kedd reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 172 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőterek forgalmát.

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere azt közölte, hogy közép-európai idő szerint reggel hat óráig hat Moszkvára tartó drónt lőttek le.

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A kiemelt kép illusztráció: Lángol egy olajtároló az oroszországi Belgorodban 2022. április 1-jén (Fotó: Az Orosz Föderáció Polgári Védelmi, Vészhelyzeti és Természeti Katasztrófavédelmi Hivatala)

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