Trump még péntek előtt nyilvánossága hozhatja az amerikai-iráni megállapodást

Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.

Az alelnök megfogalmazása szerint

„Donald Trump azt mondta, hogy a megállapodást pénteken hozzák nyilvánosságra. Dönthet azonban úgy is, hogy korábban is közzéteszi, de a hivatalos ceremónia pénteken lesz Genfben, és ekkor szeretné az elnök nyilvánosságra hozni a dokumentumot.”

J.D. Vance elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök rendeleteket ír alá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos CNP pool/Aaron Schwartz)