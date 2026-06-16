Megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját az EU és Moldova

Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját. Ez a klaszter a jogállamisággal, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában – közölte az uniós tagállamokat tömörítő Tanács hétfőn.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a döntés nemcsak Moldova, hanem egész Európa számára fontos, mivel az első tárgyalási klaszter megnyitása új szakaszba emeli a kelet-európai ország uniós csatlakozási folyamatát.

Marta Kos szerint Moldova az egyik legjobban teljesítő tagjelölt ország, a mostani döntés pedig hivatalosan is elismeri az elmúlt időszakban végrehajtott reformok eredményeit.

Közölte, hogy az Európai Unió egyben meghatározta a további teendőket is, amelyek az igazságszolgáltatás függetlenségének megszilárdítására, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre, valamint a közbeszerzések átláthatóbbá tételére irányulnak. Mint fogalmazott, ezek a reformok teremtik meg Moldova jövőbeli uniós tagságának alapjait.

A biztos elmondta:

az Európai Bizottság azt várja, hogy a tagállamokat tömörítő Tanács még a nyár előtt megnyitja a fennmaradó öt tárgyalási fejezetcsoportot is.

Marta Kos arra szólította fel a moldovai politikai erőket, hogy a kormánypártok és az ellenzék közösen vigyék előre az ország reformfolyamatát, a társadalom pedig egységesen támogassa az európai integrációt, amely szerinte minden moldovai életminőségét javíthatja.

Kapcsolódó tartalom Az EU és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területét érinti.

Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök nyilatkozatában elmondta, az első tárgyalási klaszter megnyitása kézzelfoghatóvá teszi a csatlakozási folyamatot a moldovai polgárok számára, és azt üzeni, hogy az uniós tagság nem pusztán egy távoli álom vagy politikai ígéret, hanem előrehaladó folyamat. Hozzátette: a döntés azt is bizonyítja, hogy az európai integráció kölcsönös folyamat, amelyben Moldova teljesíti a vállalásait, az Európai Unió pedig elismeri és jutalmazza az elért eredményeket.

Munteanu kiemelte, hogy az alapvető kérdéseket felölelő első tárgyalási klaszter különös jelentőséggel bír, mivel az egész csatlakozási folyamat a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogok, a hatékony közigazgatás és a stabil közpénzügyek alapjaira épül.

Elmondta, hogy Moldovának az elmúlt években rendkívüli nyomás közepette kellett megvédenie ezeket az értékeket.

Az országot támadások érték, de nem tért le demokratikus és európai útjáról, hanem tovább erősítette intézményeit.

A kormány javította a pártok és kampányok finanszírozásának ellenőrzését, növelte a választási intézmények ellenálló képességét a kibertámadásokkal és a külföldi beavatkozási kísérletekkel szemben, valamint fokozta a médiaszektor átláthatóságát.

A miniszterelnök közlése szerint felszámolták a szavazatvásárlásra épülő korrupciós hálózatokat, folytatódik az ország történetének legátfogóbb igazságügyi reformja, és egyre több magas szintű korrupciós ügy jut el a bíróságokig. Hozzátette, hogy az államfoglalás és a banki csalások felelőseit is fokozatosan felelősségre vonják.

A kormányfő hangsúlyozta: a hétfői döntés elismeri az eddig elért eredményeket, ugyanakkor egy új szakasz kezdetét is jelenti. Moldova a jövőben a most elfogadott köztes feltételek teljesítésére összpontosít – szögezte le.

Kiemelt kép: Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa (Fotó: MTI/Purger Tamás)