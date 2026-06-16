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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehézbombázója, senki sem élte túl a szerencsétlenséget

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.16. 06:47

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| Szerző: hirado.hu
Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek – közölte az amerikai hadsereg hétfőn.

A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki.

Az első bejelentés arról szólt, hogy B-52 Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutópályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délelőtti órákban.

A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett, és nagy területen felperzselte kifutópálya melletti füvet.

A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták, és a támaszpontra is megszigorították a belépést.

A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő stratégiai nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.

A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel.

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Kiemelt kép forrása: X

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