Hegedűs Zsolt: Az egészségügyi reformfolyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz

Az új magyar egészségügyi rendszert három kulcsérték fogja jellemezni: az őszinteség, az átláthatóság és aszakmaiság – jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kedden Luxembourgban.

Az uniós tagállamok foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi minisztereinek tanácskozására érkezve a tárcavezető hangsúlyozta: olyan új egészségügyi rendszert szeretnének létrehozni, amely az értékekre épül, nem pedig a mennyiségi szemléletre.

Kiemelte, hogy a reformfolyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz.

Hegedűs Zsolt megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarországot képviselheti a Luxembourgban tartott tanácskozáson. Mint mondta, a résztvevők rendkívül fontos kérdéseket vitattak meg, és egyértelmű, hogy az Európai Unió intenzív jogalkotási munkát folytat az egészségügy területén. A miniszter két kiemelt területet említett:

az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését,

valamint a biotechnológia egészségügyi alkalmazására vonatkozó szabályozási keret fejlesztését.

Hegedűs Zsolt közölte, az új magyar kormány kész arra, hogy konstruktív módon részt vegyen ebben az intenzív európai jogalkotási munkában, és szorosan együttműködjön a többi tagállammal. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy a keddi nap különösen jelentős a magyarok számára, mivel az elmúlt 16 évben először képviseli Magyarországot olyan miniszter, aki egy önálló egészségügyi minisztérium élén áll.

„Ez egy nagyon különleges nap, és valódi mérföldkő számunkra”

– fogalmazott. A miniszter végül örömét fejezte ki, hogy képviselheti hazáját, és Európának azt üzente: „Táncoljunk együtt, vagy inkább dolgozzunk együtt!”

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)