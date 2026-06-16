Figyelmeztető lövést adott le egy brit jachtra egy orosz hadihajó a La Manche csatornán

Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó kedden a La Manche csatornán egy brit jachtra. A londoni védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca vizsgálja az incidenst.

Egybehangzó brit médiaértesülések szerint az Admiral Grigorovics orosz fregatt legénysége adott le egy vagy több figyelmeztető lövést a brit bejegyzésű polgári hajóra, amely az orosz hadihajó közelébe került.

A The Daily Telegraph című konzervatív napilap forrásai szerint

személyi sérülés nem történt, és a brit hajó sem károsodott. A jacht folytatta útját a csatornán.

A brit tengerészgyalogság vasárnap megállított egy kameruni zászló alatt közlekedő tartályhajót, amely London gyanúja szerint a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta tagja.

A brit lapnak beszámoló katonai források szerint ugyanakkor a keddi incidensnek nincs köze a tartályhajó lefoglalásához.

Kapcsolódó tartalom Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres erők A Szmirtosz nevű hajó a szankciók megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagokat szállító orosz árnyékflotta tagja.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)