Figyelmeztető lövést adott le egy brit jachtra egy orosz hadihajó a La Manche csatornán

Egybehangzó brit médiaértesülések szerint az Admiral Grigorovics orosz fregatt legénysége adott le egy vagy több figyelmeztető lövést a brit bejegyzésű polgári hajóra, amely az orosz hadihajó közelébe került.
A The Daily Telegraph című konzervatív napilap forrásai szerint
személyi sérülés nem történt, és a brit hajó sem károsodott. A jacht folytatta útját a csatornán.
A brit tengerészgyalogság vasárnap megállított egy kameruni zászló alatt közlekedő tartályhajót, amely London gyanúja szerint a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta tagja.
A brit lapnak beszámoló katonai források szerint ugyanakkor a keddi incidensnek nincs köze a tartályhajó lefoglalásához.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)