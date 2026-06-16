Ebola - A Vöröskereszt szerint akár egy évig is eltarthat a kongói járvány

Még nem tetőzött a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén terjedő ebolajárvány, és akár egy évig is eltarthat, mire sikerül megfékezni – közölte kedden a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) egyik vezető tisztségviselője.

A Bundibugyo Ebola-vírus okozta fertőzésből eddig több mint 800 igazolt esetet regisztráltak Kongóban, közülük 192 halálos kimenetelű volt.

A testnedvekkel terjedő betegség három tartományban is gyorsan terjed a hivatalos adatok szerint.

Az egészségügyi hatóságok szerint a járvány kitörésének hivatalos bejelentése után több mint egy hónappal még mindig nem ismert a fertőzés valós kiterjedése.

„Nagyon nehéz pontosan felmérni, milyen mértékben terjed a járvány, de úgy gondolom, hogy a csúcsa még előttünk van” – mondta Bruno Michon, a szövetség műveleti vezetője az ország keleti részéről, videókapcsolaton keresztül az újságíróknak.

A szakember szerint

félő, hogy a járvány akár egy évig is eltarthat.

A járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen.

Michon arról is beszámolt, hogy a lakosság tájékoztatásában, valamint a járvány áldozatainak biztonságos és méltó eltemetésében részt vevő munkatársaikat az elmúlt napokban többször is megfenyegették és megtámadták.

„A bizalom kiépítéséhez idő kell. Őszinteségre, türelemre és alázatra van szükség hozzá, de ebben a járványban ez nem választás kérdése: ez most életeket ment” – fogalmazott.

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Kiemelt kép: Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók egy ebolában elhunyt áldozat holttestét viszik a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartomány székhelyén, Buniában 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Dieudonne Dirole)