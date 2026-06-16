Dubaiban fogták el az ötmilliárdos mobiltelefonos áfacsalás egyik gyanúsítottját

Dubaiban elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint egy mobiltelefon-kereskedelemhez kapcsolódó áfacsaló bűnszervezet tagjaként több mint 700 millió forintos költségvetési kár okozásában működött közre. A két év alatt összesen 5,5 milliárd forintos kárt okozó hálózat ügyében a Szegedi Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint egy mobiltelefonok áfájával kapcsolatos csalásra szakosodott bűnszervezet egy fiktív cégháló létrehozásával 2023 januárjától két év leforgása alatt öt és fél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

A főügyészség indítványára kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs alapján, Dubaiban elfogott gyanúsított e bűnszervezet tagjaként, hamis számlák kiállításával több mint hétszáz millió forint költségvetési kár okozásához nyújtott segítséget.

A minősített költségvetési csalás bűntette miatt folyó büntetőeljárásban a főügyészség a szökés-elrejtőzés ténye és veszélye, valamint a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a kényszerintézkedést – tudatta az ügyész.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock