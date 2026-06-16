Dubaiban fogták el az ötmilliárdos mobiltelefonos áfacsalás egyik gyanúsítottját

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint egy mobiltelefonok áfájával kapcsolatos csalásra szakosodott bűnszervezet egy fiktív cégháló létrehozásával 2023 januárjától két év leforgása alatt öt és fél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
A főügyészség indítványára kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs alapján, Dubaiban elfogott gyanúsított e bűnszervezet tagjaként, hamis számlák kiállításával több mint hétszáz millió forint költségvetési kár okozásához nyújtott segítséget.
A minősített költségvetési csalás bűntette miatt folyó büntetőeljárásban a főügyészség a szökés-elrejtőzés ténye és veszélye, valamint a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a kényszerintézkedést – tudatta az ügyész.
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