Betiltják Európában a hamis szexuális tartalmakat létrehozó, mesterséges intelligenciával generált szolgáltatásokat

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta kedden azt a jogszabályt, amely betiltja a mesterséges intelligencia (MI) olyan szolgáltatásait, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak.

A 423 szavazattal, 57 ellenében és 174 tartózkodás mellett elfogadott szabályozás tiltja azoknak a mesterségesintelligencia-rendszereknek a használatát, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak, vagy olyan képeket, videókat és hanganyagokat hoznak létre, amelyek azonosítható személyek intim testrészeit jelenítik meg, vagy szexuális tevékenységeket ábrázolnak az érintettek beleegyezése nélkül.

A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az Európai Unióban,

kivéve, ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom azokra a felhasználókra is vonatkozik, akik e célra használják az alkalmazásokat.

A vállalatoknak december 2-ig kell rendszerüket megfelelővé tenniük a szabályok betartásához. Addig a mesterséges intelligenciát alkalmazó szolgáltatóknak olyan biztosítékokat kell kidolgozniuk, amelyek megakadályozzák ezen tartalmak létrehozását.

A megállapodás továbbá egyértelművé teszi, hogy mesterségesintelligencia-rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően, amennyiben a modellt és a rendszert ugyanaz a szolgáltató fejlesztette ki, és felsorolja azokat a kivételeket, amelyek esetében továbbra is a nemzeti bűnüldözési, határigazgatási és igazságügyi hatóságok és pénzügyi intézmények maradnak illetékesek.

A jogszabályt most az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia.

Kiemelt kép: Shutterstock