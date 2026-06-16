Betiltják Európában a hamis szexuális tartalmakat létrehozó, mesterséges intelligenciával generált szolgáltatásokat

A 423 szavazattal, 57 ellenében és 174 tartózkodás mellett elfogadott szabályozás tiltja azoknak a mesterségesintelligencia-rendszereknek a használatát, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak, vagy olyan képeket, videókat és hanganyagokat hoznak létre, amelyek azonosítható személyek intim testrészeit jelenítik meg, vagy szexuális tevékenységeket ábrázolnak az érintettek beleegyezése nélkül.
A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az Európai Unióban,
kivéve, ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom azokra a felhasználókra is vonatkozik, akik e célra használják az alkalmazásokat.
A vállalatoknak december 2-ig kell rendszerüket megfelelővé tenniük a szabályok betartásához. Addig a mesterséges intelligenciát alkalmazó szolgáltatóknak olyan biztosítékokat kell kidolgozniuk, amelyek megakadályozzák ezen tartalmak létrehozását.
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A megállapodás továbbá egyértelművé teszi, hogy mesterségesintelligencia-rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően, amennyiben a modellt és a rendszert ugyanaz a szolgáltató fejlesztette ki, és felsorolja azokat a kivételeket, amelyek esetében továbbra is a nemzeti bűnüldözési, határigazgatási és igazságügyi hatóságok és pénzügyi intézmények maradnak illetékesek.
A jogszabályt most az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia.
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